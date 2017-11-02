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الرئيسية مقالات هل شعب الجنوب يخوض حرب يأجوج ومأجوج اليوم..؟!
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الخميس 02 نوفمبر 2017 07:38 صباحاً

هل شعب الجنوب يخوض حرب يأجوج ومأجوج اليوم..؟!

علي محمد السليماني
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حدثت في منطقة جبال الرجاع وخليج عدن خلال العام 2004م عدة انفجارات سمعها اهل تلك المناطق وكتبت عنها صحيفة الايام كما شاهد الكثير اقمار ضوئية وهي تضئ سماء خليج عدن وامتدت شرقا حتى وصلت منطقة بير على على ساحل البحر العربي ..

ثم نشرت وكالة الفضاء الاميريكية ناسا تقريرا عن سر الجاذبية المغناطيسية في بيرعلى التي تعطل اجهزة الرادارات لدى السفن كل ما اقتربت من المدينة وايضا لدى الطائرات كل ماحاولت التحليق فوقها.. وتم في عام 2005م ارسال طائرة استطلاع للتحليق فوق البير لكنها سقطت بين البير وبالحالف..وهنا ادخل الى قصة الملك الصالح ذو القرنين الذي جاء ذكره في القرأن الكريم وقصته مع قوم ياجوج وماجوج وهم 12 قبيلة يقعون في شمال القارة الاوربية قرب النرويج ( كانت تخرج مظاهرات صغيرة مؤيدة للحراك الجنوبي وكأنهم يردون بعض الجميل للعرب الجنوبيون الذي كان قوم ذو القرنين من وطنهم الجنوب) وذو القرنين واسمه الصعب مرثئد الحميري وهو من ولد الهميسع ( هنا يلتقي مع يافع في النسب عند الهميسع ومع اخرين ايضا مازالوا في تلك المنطقة) وسمي ذو القرنين لانه ادرك القرن الاخير قبل الميلاد والقرن الاول الميلادي وقال كعب الاخبار انه ادرك بعض اصحاب عيسى عليه السلام ..وحددت دراسات علمية ان قبره مدفون في بير علي (قنأ) وهي مسقط رأسه ايضا وقال المستشرق الروسي فيتالي نؤميكين ان مستعمرة مطمورة في باطن الارض في بيرعلي اكتشافها سيوفر كنز كبير من المعلومات للبشرية وذو القرنين ليس نبيا وانما ملك اصلحه الله ومكنه في الارض وكلفه بنشر الخير والعدل فيها.. وردم على 11 قبيلة وواحدة كانت في غزو خارجي ويعتقد بعض الدارسين ان هذه القبيلة استقرت بين تركيا وايران والصين..- لاحظ ان معظم سكان العربية اليمنية تعود انسابهم الى فارس وتركيا واخلاقهم وفسادهم يتجلى في طبائع بعض اصحاب الشمال ثم لاحظ كيف ينتقمون من شعب الجنوب الذي هم امتداد في وطن قوم ذو القرنين وقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب فقالوا كيف يارسول الله فوضع اصابع يده بشكل مدور وقال اليوم حدثت فتحة في سد ياجوج وماجوج مثل فتحة اصابع يده الكريمة صل الله عليه وسلم ويقال في الاثر ان تمكين الهي ثاني لشخص بسمى المشرقي سيظهر في اخر الزمان يمهد لظهور المهدي.. والله اعلم

 

*- باحث في تاريخ الجنوب القديم.

 

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