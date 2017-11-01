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مدير أمن لحج : اعترافات اولية لخلية الاغتيالات تسفر عن القبض على عنصرين من القاعدة

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شبوه برس - خاص - حوطة لحج
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 04:58 مساءً

 

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج من القبض على أفراد متهمين بانتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة لحج,في أحد مناطق مديرية تبن لحج.

وقال مدير أمن لحج العميد صالح السيد لـ عدن تايم: عقب اعترافات أولية لخلية الاغتيالات التي تم القبض عليها منذُ أيام في جعولة لحج, استطاعت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصرين ينتمون لتنظيم القاعدة في أحد مناطق مديرية تبن لحج.

وأشارالسيد عقب المعلومات التي لدينا قمنا بعملية مداهمة نفذتها الأجهزة الأمنية في منطقة تقع غرب مدينة الحوطة بلحج,كان ذلك فجر الأربعاء 1 نوفمبر تكللت بالنجاح من إعتقال شخصين هما " ص, ل,خ"  و "ح,ب,ف".

منوها في تصريحهً أن من تم القبض عليهم يعدون من خلايا  مايسمى أمير ولاية لحج ويدعى " م,ر,ب,ي" المكنى أبو الهاشم.

جدير ذكره أن الأجهزة الأمنية في محافظة لحج لا زالت تحقق نجاحات كبيرة وتقفز قفزات مثالية فيما يخص الخطط الأمنية الرامية الى حفظ الأمن والنظام في ربوع محافظة لحج.

 

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