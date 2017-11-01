دار المصطفى في تريم حضرموت يكشف تفاصيل اعتقال الطالب الاسترالي (وثيقة)

كشف دار المصطفى للدراسات الاسلامية في مدينة تريم بمحافظة حضرموت تفاصيل عملية اقتحام الدار واعتقال طالب استرالي يدرس في الدار التي تعتمد في مناهجها الدراسية سبيل مدرسة حضرموت الوسطية الشافعية التي تنبذ التكفير والتفسيق والتبديع واستحلال دم المختلف معها .

وقالت دار المصطفى في رسالة رسمية الى محافظ حضرموت ان مسلحين يرتدون زيا عسكريا اختطفوا الطالب محمد علي بغدادي استرالي الجنسية مساء امس بعد صلاة العشاء من جوار مسجد السعيد .

وقالت الرسالة التي حصل موقع "شبوه برس" على نسخة منها انه تم الاعتداء على الطالب بطريقة عنيفة باعقاب البنادق واجباره على صعود سيارة هونداني سوداء مجهولة , ثم تحركت السيارة بسرعة كبيرة باتجاه دار المصطفى حيث كانت بانتظارهم مصفحة عسكرية وسارت بعدهم .

وعبر الدار عن استنكاره لاعتقال الطالب , وقال ان وضعه قانوني , مطالبا بسرعة الافراج عنه .

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