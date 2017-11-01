ما السر في بقاء حكومة الفشل والفساد

كثيرة هي التكهنات واكثر منها عناوين الفشل التام والعجز المفرط للاداء الحكومي من بعد تحرير عدن والمدن المجاورة لها تؤكد المؤشرات انحراف توجه الحكومة عن المسار الطبيعي في رسم الخطوط العريضة لادارة الازمة السياسية وتردي الاوضاع العامة الامر الذي كان الاحرى بحكومة الشرعية ان تستنفر طاقاتها وامكانياتها المادية والمعنوية في تحويل جل اوقاتها الى ورشة عمل لحلحلة قضايا الشعب وتدارك احواله الاقتصادية والاجتماعية وكان على الحكومة ايضا ان ترسو بسفنها في الميناء وتنزل الاشرعة لترسو في المدينة وتلتزم البقاء في الميدان تراقب الاحداث عن قرب وتتابع التطورات اولا باول حتى تعزز معنويات الشعب وتثبت عزائمه بحضورها الدائم واشرافها المباشر على احواله وتلمس معاناته وتعايش وتتعايش معه في السراء والضراء متقربة منه خاصة في ظل الاوضاع المتردية هكذا كان المتوقع في الاداء الحكومي الرسمي لحكومة الشرعية التي وسعت الهوة بينها وبين الشعب واتخذت مسارا آخر عنوانه الفشل واللامبالاة والتهرب من المسئولية وعدم الاحساس بمعاناة الشعب واستغلال المنصب للصالح الخاص واستثمار فترة الوظيفة في الوزارات من اجل بناء الذات والقدرات الشخصية باتباع اهون السبل واستصغار ارادة الشعب والتقليل من اهمية الدور الذي قد يستخدمه ضدها في حال فقد السيطرة واختل توازنه بسبب كثرة الضغوط التي تمارس ضده في كل الاحوال

ان مظاهر الفشل الحكومي في كل المجالات قد برزت على السطح وريحها يفوح في الداخل والخارج ويرى المراقبون بالعين المجردة مالايدع مجالا للشك انها تبحر في بحر الفساد والافساد وانها كحكومة لبلد يمر باسواء حالاته واشد مرحلة في تاريخه قد اساءت لشعبها وتلطخت سمعتها في كل المحافل وصارت احد عناوين الفشل الحكومي في دول العالم ويستشهد بها عند التطرق لنماذج الحكومات الفاشلة يتسارع القائمون على استطلاع الرأي باختيار حكومة الشرعية والانقلابيين كاسواء حكومات وافشل حكومات في العالم. ليس هذا الغريب فحسب بل الاغرب من ذلك وقوف. هذه الحكومة عند الحكم بالفشل والتعامل معه بشكل اعتيادي لاتتحرج منه وهذا ما يثير الاستغراب.. . كيف تقبل هذه الحكومة وصفها بالفشل والفساد ولا يؤثر فيها نظرة الداخل او الخارج لها بهذه الصورة... ما الذي يدفع بتلك الحكومة الى الاستمرار بالفشل الدائم وبقاؤها فيه بنفس المربع دون حرج او تخوف من ثورة ضدها من قبل الشعب... ماهي عوامل الثقة التي تجعل تلك الحكومة راسخة في مكانها رغم اعترافها بالفشل والفساد شهدت البلد في فترة اداء هذه الحكومة اسوء حالات التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فشل تام في كل الوظائف ، اضطراب وانهيار خطير للعملة المحلية مقابل العملات الاخرى تفشي الاوبئة والامراض وغياب للخدمات الاساسية وارتفاع لاسعار السلع وانقطاع الرواتب لاشهر عديدة ، كثيرة هي عناوين الفشل الحكومي مقابل استهتار مبالغ فيه وغير مبرر من قبل الوزراء في حكومة الشرعية الذين لم يضعوا حقائبهم فوق المكتب منذ اختيارهم لاداء الوظيفة الوزارية بل ان البعض منهم لايعرف اين هو مكتبه ومقر عمله يحمل حقيبته بيده لم يضعها اطلاقا دلالة على سفره الدائم وعدم استقراره. ان حكومة الفشل وعدم الخجل تثير الدهشة والاستغراب..لماذا لايطاح بهذه الحكومة الاكثر فشلا في العالم لماذا يصر الرئيس على بقائها عبئا عليه وعلى الشعب وعلى التحالف العربي لماذا يترك لها الحبل مرخى على الغارب وتتحرك في الداخل والخارج بشكل سافر مكلفة الشعب نفقات لاطائل لها رغم جوعه وفقره

ما السر في هذه الحكومة الفاشلة وماهي عناصر القوة لديها التي تجابه بها كل التحديات الداخلية والخارجية ما الذي تمتلكه هذه الحكومة وتبتز به الحلفاء والاصدقاء والاعداء على السواء وترفع الصوت عاليا متبجحة دون حياء او خجل.. من المؤكد ان هذه الحكومة تمتلك عناصر خفية ومؤهلات غير ظاهرة تجعلها راسخة ثابتة في مواقعها متجاهلة كل الانتقادات والتعليقات والسخرية والاستهزاء بادائها وضاربة عرض الحائط بكل ذلك.. فعلا انها حكومة اذا لم تستح فاصنع ماشئت

*- جمال مسعود علي

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