سقوط معسكر تدريبي للقاعدة واعتقال حارس سابق لبن لادن (صور)

تمكنت قوات التدخل السريع والحزام الأمني أمس من السيطرة على معسكر تدريبي لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد بأبين والتي كانت سيطرة عليها اليومين الماضيين.

وقال مصدر أمني في المحفد : إن قوات التدخل السريع أحكمت سيطرتها على معسكر (بن لادن) الواقع في وادي لباخة بمنطقة يحمس بالمحفد.

وضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من الذخائر ومعدات عسكرية وأسلحة متوسطة وخفيفة ومدافع وقذائف هاون وصواريخ حرارية داخل المعسكر التي استخدمه مسلحو تنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية بحسب المصدر.

ويعد هذا المعسكر الواقع في أحد وديان مديرية المحفد أحد أهم المعسكرات التدريبية لتنظيم القاعدة في اليمن.

كما ألقي القبض على (أبو فضل الكازمي)، الذي كان قديما يعد أحد حراسات أسامة بن لادن في أفغانستان.

*- شبوه برس – الأيام

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