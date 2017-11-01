بن عيدان : حضرموت وشبوه عصية على العابثين

قال السياسي الجنوبي "د حسين لقور بن عيدان" أن من يحاولون العبث بحضرموت و شبوه نسيوا ان حضرموت كانت سباقة في رفض الاحتلال اليمني في 97م عندما خرجت فيها اول مظاهرات ضد الاحتلال اليمني .

وقال "بن عيدان في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" سقط في تلك المظاهرات الشهيدين بارجاش و بن همام و كذلك الحال بالنسبة لشبوه عندما رفضت انتخاباتهم المشرعنة للحرب في أبريل عام 1997م و قاطعتها محافظة شبوه بنسبة 73%في نفس السنة.

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