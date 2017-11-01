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حكومة بن دغر هي المسؤولة عن انهيار سعر الصرف للأسباب التالية :

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:47 مساءً

 

بحسب اعتراف بن دغر نفسه تم تحويل 5 مليار ريال من ايرادات عدن الى العملة الصعبة ومن ثم تحويلها الى الخارج .

ومعلومات تؤكد عن تحويل مبالغ ضخمة جداً خلال الاشهر الاخيرة قامت بها اطراف في الحكومة اليمنية بينها رئيس الوزراء وطاقم عمله للأموال القادمة من روسيا حيث كانت تصلهم الى معاشيق مليارات الريالات تحت بند صرفيات ونثريات رئاسة الوزراء بالاضافة الى اعتماد ميزانيات لمشاريع وهمية .

حيث حولوا هذه الاموال الى عملة صعبة وقاموا بتحويلها الى الخارج عبر عدد من الصرافين في عدن .

للعلم اليوم الدولار 415 ريال وممكن يوصل 500 خلال الايام القادمة .

لذلك نطالب دول التحالف العربي والدول الراعاية للمبادرة الخليجية والمشرفة على تنفيذ القرارات الدولية التحقيق في هذا الموضوع دون تأخير .

 

#ياسر_اليافعي

 

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