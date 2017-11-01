مدير مكتب هادي ‘‘العليمي‘‘ يطلب من المفلحي إقالة شلال مقابل عودته إلى عدن والسفير الأمريكي يتدخل

قال ناشر صحفي ومحلل سياسي أن مدير مكتب الرئيس هادي "عبدالله العليمي" أتصل على الشيخ عبدالعزيز المفلحي محافظ محافظة عدن طالبا منه إقالة مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع كون الرئيس هادي عليه ضغوط كبيره، وان الرئاسة ستقدم للمفلحي كل الدعم للعودة الى عدن

وقال الصحفي الأستاذ "ياسر اليافعي" ناشر صحيفة "يافع نيوز" وموقعها الألكتروني في منشور على حائطه الخاص رصده موقع "شبوه برس" ننشر نصه كاملا :

كلما اثار اصلاحيي الشرعية خبر اقالة اللواء شلال وباقي القيادات الجنوبية في السلطة، نكش السفير الامريكي في اليمن لمقابلة هادي ...

راجعوا مقابلات السفير الامريكي مع هادي تلاقون انها تأتي في اوقات الحديث عن اقالة شلال علي شائع والخبجي وغيرهم من المسؤولين الجنوبيين .

المهم يقال ان العليمي تورط بعد ان وعد قيادات الاصلاح بإقالة عدد من القيادات الجنوبية في الاسبوع الماضي رغم انه جهز القرارات وطبعها وختمها، لكن كانت الضغوط قوية جداً فوق ما توقعها .

ويقال ايضاً ان العليمي وبخبث اصلاحي اتصل على الشيخ عبدالعزيز المفلحي طلب منه اقالة اللواء شلال علي شائع كون الرئيس هادي عليه ضغوط كبيره، وان الرئاسة ستقدم للمفلحي كل الدعم للعودة الى عدن .

ويقال ايضاً ان المفلحي رفض رفض قاطع ذلك الطلب واعتبره يهدف الى اثارة الفتنة الجنوبية الجنوبية، وبعد رفضه للطلب حدثت مكالمة هاتفية بينه وبين اللواء شلال علي شائع ...

لوبي الاصلاح في الشرعية يتكسر رويداً رويداً ويصطدم بواقع فولاذي على الارض .

اتبعنا على فيسبوك