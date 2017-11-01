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اخبار المحافظات

خروج كامل لمنظومة الكهرباء بلحج اثر انعدام الوقود المشغل

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شبوه برس - خاص - حوطة لحج
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 09:54 صباحاً

 

سجلت كهرباء لحج رقما قياسيا جديدا بالانقطاع للتيار الكهربائي من وضعية الإيقاف المبرمج لمحطة عباس التوليد جراء انعدام وقود الديزل .

ومنذ الأيام الماضية بلغت ساعات الإنقطاع إلى أكثر من 22 ساعة مقابل ساعتين تشغيل أي  بمعدل يوم كامل إنطفاء, وجاء ذلك بعد ان نفذت الكميات التي تم تزويد بها محطة عباس وفي شكل عاجل منذ 3 أيام.

 

وأفاد مصدر فني في محطة عباس بلحج ان الكميات التي تم تزويد بها المحطة قبل أيام قد نفدت  وأن عدم تزويد المحطة بمادة الديزل جعل من خروج التوليد أمر لا مفر منه .

 

وأضاف :"كنا نتوقع حل المشكلة قبل انتهاء الكمية الاسعافية إلا أن  شيء من هذا القبيل لم يحدث فلجئنا آسفين لإيقاف محطات التوليد.

 

وألقت أزمة إنقطاع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية واسعة من مدينة الحوطة بلحج، بظلالها على كافة مناحي الحياة وتسببت في إعاقة العمل في الكثير من المؤسسات الخدمية والحكومية

 

وشكل توقف محطة توليد الطاقة الرئيسة في مدينة  الحوطة بلحج وهي محطة عباس عن إنتاج الكهرباء نتيجة عدم توفير مادة الديزل، التحدي الأبرز لعمل العيادات ومراكز الرعاية الصحية، وخاصة مستشفى ابن خلدون  التي اضطر إلى تعويض النقص باستخدام مولداته الخاصة، الأمر الذي نجم عنه تعطيل العمل في غرف العمليات.

 

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