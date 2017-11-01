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سفراء الدول الراعية لن تسمح بتزييف تمثيل شعب الجنوب

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شبوه برس - خاص - الرياض
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 09:35 صباحاً

 

حذر إعلامي كبير يعمل في كبريات الصحف السعودية من الإلتفاف على مطالب شعب الجنوب بحق تمثيل المجلس الإنتقالي الجنوبي له .

 

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، هاني مسهور، في تغريدة مقتضبة رصدها موقع "شبوه برس" على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، "إن محاولة الالتفاف على مطالب شعب الجنوب بحق تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي لن تفلح فسفراء الدول الراعية لن يقبلوا بتكرار التمثيل الزائف مجدداً" .

 

ويقصد مسهور في تغريدته قيادات الحزب الإصلاح المحيطة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والتي تحاول الدفع بقيادات جنوبية موالية لها لتكوين فريق بأسم الحراك الجنوبي وإعتباره ممثل للجنوبيين في أي مشاورات أو محافل تبحث عن حلول للقضية اليمنية .

 

 

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