خبير سياسي : ينصح الرئيس هادي تقديم إستقالته حفاظا على كرامته

نصح باحث سياسي مقيم في موسكو ويعمل خبيرا في أحد معاهدها السياسية الرئيس اليمني عبدربه منصور بالإستقالة وهي من سوف تحفظ لك ما تبقى لك من كرامه فاعلنها مدويه للعالم ان العيش معهم من سابع المستحيلات.

وقال الباحث الدكتور "علي الزامكي" وهو ينتمي إلى منطقة الرئيس هادي بأبين في منشور تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه مخاطبا هادي :أن تقديم استقالتك سوف توحد الجنوبيين وعليك رفض تسليم السلطة لاي جنوبي خلفاً لك بل سلمها لاي شمالي شيخ او تاجر او عسكري واترك الكرة في ملعبهم.

وقال الزامي : الاستقالة هي من سوف تحفظ لك ما تبقى لك من كرامه فاعلنها مدويه للعالم ان العيش معهم من سابع المستحيلات. قدم استقالتك للملك سلمان و اختمها بشرف و اترك رئيس شمالي يحل محلك ولا تقلق على الجنوب خلفه ثوار يتطلعون لبناء دوله با يحموه و با يبنوه واستقالتك باتوحد الخجفان الذين يصفقوا لك .

وقال الزامكي : لم يتبهذل اي رئيس بالعالم في الماضي ولا في الحاضر كما تبهذل الرئيس هادي و كرامتك من كرامة الجنوبي وعار على كل جنوبي ان يتبهذل رئيس جنوبي بهذه الطريقة المذله والذين يصفقوا لك من الجنوبيين عددهم لا يتجاوز اسرة عائله واحده حق بطونهم با يعيشون في اي بيئة كانت وسخه.

وأختتم الزامكي منشوره بالتساؤل : هل سمعتم أن رئيس دوله يشحت 1000 طن بنزين من تاجر ؟؟

شركات هائل سعيد انعم ركيزه من ركائز النهب الغير مشروعه في الجنوب واحد طحاب النهب الغير مشروعه ومحميه بقانون الفاسدين .

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