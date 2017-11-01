هادي لا يبحث عن شركاء جنوبيين بل تابعين ..ويريد أن يكون ممثلاً لليمن والجنوب في نفس الوقت !

قال ناشط وكاتب سياسي أن الرئيس "عبدربه منصور هادي" لا يبحث عن شركاء بل تابعين لا يبحث عن حل يتعامل بسياسة عفاش ولا يعترف بالقضية الجنوبية ويريد هادي ان يكون ممثلاً لليمن والجنوب في نفس الوقت !

وقال الكاتب "نبيل عبدالله العوذلي" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص وجاء فيه :

هيا شفتوا كيف الخبر الجديد حق هادي فبتوجيهات صارمه من فخامته كما يقول الخبر فقد قام تحالف القوى الداعمة للشرعية باجراء تعديل هام في وثيقته وبموجب توجيهات الرئيس فقد نصت التعديلات على ان الحراك الجنوبي بكافة فصائله هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية !

من هو ذاك الحامل هو الفصائل فكيف يتم اعتبار فصائل حامل سياسي مش عارف كيف وطبعاً لا باعوم ولا علي ناصر ولا محمد علي ضمن هذه الفصائل لانهم غير داعمين للشرعية والامر يقتصر على الداعمين للشرعية والمسبحين بحمد الرئيس كحراك ياسين مكاوي وانيس منصور وبعض من التحق اخيراً بركب الزيف والتدليس .

الخبر اتى بعد يوم واحد من بيان المجلس الانتقالي الذي صدر عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس في المكلا واكد المجلس في بيانه ان المجلس وكممثلاً للقضية الجنوبية مستعد لاي حوار او مفاوضات تتعلق بالازمة اليمنية .

قد يوجد ساسة جنوبيين وحراكيين او بعض ما تسمى فصائل يعارضوا المجلس لكن المجلس ليس فصيل بل اهم واكبر منظومة جنوبية منظمة ولها قوتها ونفوذها كقوة امر واقع ولا سلام دون ان يكون المجلس حاضر فيه وضف لذلك التفويض الشعبي

هادي الذي انقلب على محمد علي وفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار يبحث عن تمثيل هزيل وعجينة يسهل عليه تشكيلها وطبخها .

لا يبحث عن شركاء بل تابعين لا يبحث عن حل يتعامل بسياسة عفاش ولا يعترف بالقضية الجنوبية الا بنفس اعتراف توكل كرمان وعلي محسن وحميد الاحمر الذين يرون ان الاقاليم الستة انهت القضية الجنوبية واوجدت حل عادل وجذري لها .

يريد هادي ان يكون ممثلاً لليمن والجنوب في نفس الوقت !

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