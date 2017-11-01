منذ
الحرب وتغيير الأهداف
  ◀ الخطاب السياسي الإعلامي للدول لايعبر بالضرورة عن اهداف سياستها ، خاصة في الحروب فالحرب خدعة ، لكن بعض التحليل يجزم بثبات مواقف البيانات السياسية / الاعلامية ويحلل النتائج انطلاقا من تلك المواقف الظاهرة، ومنها "موقف تأكيد دول التحالف على تأييد امن واسقرار ووحدة
منذ 12 دقيقه
الشعب يوهب الانتقالي الشرعية من الميادين
  انتهت شرعية الفنادق والغرف المغلقة دون رجعة؛ فلا يمكن لأي شخص أو حزب أو حكومة أو جهة أن تقرر مصير الشعب الجنوبي الذي أشعل الثورة وقدم التضحيات وقهر السجن والسجان، وطوع الظروف لصالح قضيته واهدافها رغم شحة الإمكانيات وقمع المحتل وظلمه وتنكيله، وعندما حان وقت الحرب وزحف
منذ 19 دقيقه
لماذا فشلنا في عدن ..ونجحت سنغافورة ؟؟ (الحلقة الثانية)
لماذا فشلنا في عدن ..ونجحت سنغافورة ؟؟ (الحلقة الثانية)   استعمر الانجليز ماليزيا التي كانت سنغافورة جزءا منها في الفترة من عام ( 1945-1965م ) وكان العام الذي نالت فيه استقلالها حين فصلها الانجليز عن ماليزيا وانسحبت آخر القوات البريطانية منها عام ( 1971م) . يبلغ اليوم عدد سكان
منذ 42 دقيقه
قوة عسكرية يمنية تداهم ‘‘دار المصطفى‘‘ بتريم وتقتاد طالبا أجنبيا وترعب المواطنين
  هاجمت قوة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية اليمنية الأولى بوادي حضرموت في ساعة متأخرة من مساء أمس رباط "دار المصطفى" للعلوم الشرعية بمدينة العلم والعلماء "تريم الغناء" لإعتقال أحد الطلاب الأجانب الدارسين في الرباط .   شهود عيان في المنطقة ذكروا لموقع "شبوه برس" أن
منذ ساعه و دقيقتان
حراك المحبطين : يريدونه (حراك جنوبي) فضفاض ليس الا !!
  قرار الرئيس هادي اليوم الغريب المفاجئ والذي يتجاهل ان الحراك الجنوبي شعبيا قد فوض المجلس الانتقالي، بدأ واضحا ان هذا التوجه للرئيس هادي يهدف الى استنساخ مكون حراكي جديد تابع للرئيس هادي يرأسه مكاوي (المستشار)، ويضم مجموعة ممن يريدون حراك مدعوم من هادي ينفذ اهداف ومشروع
الرئيسية مقالات لماذا فشلنا في عدن ..ونجحت سنغافورة ؟؟ (الحلقة الثانية)
مقالات
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 07:40 صباحاً

لماذا فشلنا في عدن ..ونجحت سنغافورة ؟؟ (الحلقة الثانية)

د.علوي عمر بن فريد العولقي
مقالات أخرى للكاتب
لماذا فشلنا في عدن ..ونجحت سنغافورة؟؟ (الحلقة الأولى)
أرفع بندقك يا صالح الجبواني !!
لانا قبيلي حد ولا حد دولتي .. سلطاني من ملا كفي قروش !!
الجبهة القومية حصان طروادة (الحلقة الأولى)
ثورة 14 أكتوبر أكبر أكذوبة في تاريخ الجنوب العربي !!!
هل سيظل أبناء الجنوب رهن خلافاتهم ؟
إعمار عدن بين مطرقة الفساد وسندان الحاجة والعوز
هل الوحدة مفروضة علينا في الجنوب ؟
الزهور تدفن في اليمن
المستفيدون من استمرار الحرب في اليمن

لماذا فشلنا في عدن ..ونجحت سنغافورة ؟؟ (الحلقة الثانية)

 

استعمر الانجليز ماليزيا التي كانت سنغافورة جزءا منها في الفترة من عام ( 1945-1965م ) وكان العام الذي نالت فيه استقلالها حين فصلها الانجليز عن ماليزيا وانسحبت آخر القوات البريطانية منها عام ( 1971م) .

يبلغ اليوم عدد سكان سنغافورة 3,777,000 مليون نسمة , يشكل المسلمون نسبة 18% من السكان وهم خليط من : الملاويين , والصينيين , والعرب , والأوروبيين , والهنود .

وسنغافورة جزيرة فقيرة يملأها البعوض وتحولت إلى احد أقوى اقتصاديات العالم .

أصبح لي كوان يو رئيسا للوزراء عام 1959م بعد انتخابات ديمقراطية , وكانت لحظة فارقة عندما بكى فيها لي كوان يو عند استلامه الحكم .. ماذا يفعل في بلاد فقيرة تغمرها المستنقعات ويملأها البعوض ؟ ومساحتها لا تزيد عن 720كم مربعا , ولا يجمع شعبها لغة واحدة ولا قومية واحدة ؟ولا يوجد فيها ذهب ولا نفط للبيع , وكما يقولون إن المصائب قد تجلب العجائب ؟؟!!.

وقبل لي كوان يو التحدي ومعه كوكبة من أفضل الخبراء في البلاد للنهوض بسنغافورة عن طريق جلب الاستثمارات الأجنبية ودفع السنغافوريين للتعلم بأي وسيلة , وصرف النظر عن السياسة تماما , واستطاعت سنغافورة دخول صناعة بناء السفن , وهندسة المعادن والبترو كيماويات , والأدوات الكهربائية , واستثمرت فيها اكبر الشركات العالمية .. وبحلول التسعينيات أصبحت سنغافورة ثالث مركز لتكرير النفط في العالم وأصبح ميناء سنغافورة من أكثر موانئ العالم ازدحاما .

وكان الشعب عموما متعلما ويتحدث الانجليزية التي أصبحت لغة رسمية في البلاد , واستطاعت سنغافورة حل مشكلة المساكن العشوائية , وقامت بتسليم الأراضي للقطاع الخاص , مقابل تقديم خدمات راقية للسكان .

وبذلك امتلك 85% من السكان منازلهم الخاصة وانخفض معدل البطالة إلى 3% عام 1980م , وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 7 مليارات دولار عام 1960م إلى 360 مليار دولار عام 2016 , كما ارتفع دخل الفرد من 435 دولار إلى 80000 ألف دولار في الفترة نفسها !!

وقد تعرض لي كوان يو لانتقادات شديدة لإدارة حكمه الذي استمر 30 عاما بشكل مباشر في الفترة من عام ( 1960 – 1990 م ) ثم تسلم ابنه الحكم وفاز في انتخابات ديمقراطية عام 2004م , وهكذا كان لي كوان يو قد تحول إلى زعيم وطني مجتهد حول سنغافورة من مستنقع للبعوض إلى مركز عالمي تتطاول فيه ناطحات السحاب وينعدم فيه الفساد وناتجها المحلي اليوم يعادل ناتج ماليزيا التي تفوقها مساحة ب 450 ضعفا !!

 

فماذا فعلنا نحن أبناء الجنوب في عدن ؟؟

هذا ما سنتناوله في الحلقة الثالثة القادمة.

بقلم : د.علوي عمر بن فريد

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال