قوة عسكرية يمنية تداهم ‘‘دار المصطفى‘‘ بتريم وتقتاد طالبا أجنبيا وترعب المواطنين

هاجمت قوة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية اليمنية الأولى بوادي حضرموت في ساعة متأخرة من مساء أمس رباط "دار المصطفى" للعلوم الشرعية بمدينة العلم والعلماء "تريم الغناء" لإعتقال أحد الطلاب الأجانب الدارسين في الرباط .

شهود عيان في المنطقة ذكروا لموقع "شبوه برس" أن القوة العسكرية المهاجمة تتبع معسكر السويري شرق مدينة تريم وفيه يتم تدريب مليشيات حزب الاصلاح اليمني وعناصر الارهاب بوادي حضرموت وتم إعتقال الطالب الأجنبي .

شهود العيان ذكروا أن قائد الحملة استخدم مكبرات الصوت مهددا بضرب الرباط بالمدفعية وأن لديه توجيهات صارمة من اللواء علي محسن الأحمر مما أوجد حالة من الرعب في أوساط الطلاب والسكان المجاورين .

رباط "دار المصطفى" يعتمد في مناهجه الدراسية على نهج مدرسة حضرموت الوسطية الشافعية التي تنبذ العنف والإرهاب وتدعوا إلى التعايش والتسامح بين المذاهب والأديان وأتباعها منتشرين في الهند وشرق آسيا وشرق أفريقيا وعددهم مئات الملايين ومعظم الدارسين في الدار من الطلاب الأجانب من ذوي الأصول الحضرمية .

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