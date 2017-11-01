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الأربعاء 01 نوفمبر 2017 06:58 صباحاً

حراك المحبطين : يريدونه (حراك جنوبي) فضفاض ليس الا !!

أحمد الربيزي
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قرار الرئيس هادي اليوم الغريب المفاجئ والذي يتجاهل ان الحراك الجنوبي شعبيا قد فوض المجلس الانتقالي، بدأ واضحا ان هذا التوجه للرئيس هادي يهدف الى استنساخ مكون حراكي جديد تابع للرئيس هادي يرأسه مكاوي (المستشار)، ويضم مجموعة ممن يريدون حراك مدعوم من هادي ينفذ اهداف ومشروع هادي (الاقلمة) المرفوضة شعبيا من قبل ابناء الجنوب، عموما هذه السياسة ليست بجديدة وقد خبرناها نحن في الجنوب المحتل وفي اليمن عموما فهي استمرارا للسياسة التي اتبعها المخلوع عفاش في الاستنساخات (استنساخ الأحزاب استنساخ للمنظمات حتى استنساخ لشيوخ القبائل).

 

والهدف منها الإبقاء على حراك فضفاض مشتت غير موحد وهذا الأمر يحفظ لمستشار الغفلة ياسين مكاوي البقاء ممثلا أوحد للحراك الفضفاض في اي مفاوضات للاستحقاق القادم.

 

هذه القرار المفاجئ هدفه الخبيث واضح يرسل رسالة للتحالف العربي والمجتمع الدولي هدفها تقويض مشروع المجلس الانتقالي الذي وحد وجمع حوله التفاف شعبي وتنظيمي غير مسبوق وكذا هدفه محاولة كسر شرعية المجلس الانتقالي الشعبية والثورية والإيهام بانه - المجلس الانتقالي- مجرد مكون لا يمثل الحراك الجنوبي ككل وان هناك آخرين ..!

 

بمعنى آخر فإن الشرعية وعلى رأسها (الرئيس هادي) المحوط بحزب الإصلاح اليمني (الاخونجي) استمرأوا بقاء الحراك الجنوبي مشتت ولهذا سيدفعوا الى بقاء شقاة الدكاكين الحراكية (المحبطين) بعد ان انفضت الناس من حولهم وساروا في فلك أعداء الجنوب .. والذين بأنانية مقيتة راحوا يبحثون عن متعهد جديد يعطف عليهم بما يجود ولو على حساب وحدة الحراك واهدافه التحررية فوجدو (شرعية الاخونجية) وبعضهم سار في فلك إيران الداعمة للغزو الحوثي العفاشي الج في 2015م، وكنا لا نتمنى ان يقعوا في هذا السقوط المريع الذي يعرفون انها محاولات فاشلة أمام إرادة شعب الجنوب الذي التف حول وحدة قيادته الثورية في المجلس الانتقالي الجنوبي

 

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