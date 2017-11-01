هادي يسير على نهج عفاش في إصطناع مكونات حراكية على غرار حراك مكاوي وجلال
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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 06:47 صباحاً
نفس الطريق التي مشى بها عفاش في تعامله مع القوى اليمنية والقضية الجنوبية في استنساخ مكونات معارضة ومكونات حراكية تابعة لهم تمشي قوى الشرعية
عفاش صنع معارضة باسم أحزاب التكتل الوطني وكانوا مدعومين منه من خلف الستار وكان يفاوضهم ويحاورهم وفي نهاية المطاف طلع عبده الجندي وعادل شجاع أقلام بيد عفاش وهم من كانوا يمثلون قوى المعارضة .
الآن الشرعية وعلى رأسها هادي عملوا لهم حراك مكاوي يتبع هادي وائتلاف الحراك يتبع جلال والعيسي وحراك النهضة يتبع الرشاد ووووالخ .
رغم أن قوى الشرعية مزقت مكون محمد علي أحمد ورفضت حتى التمثيل النسبي للقضية الجنوبية إلا أنهم اليوم يعلنون أن مكونات الحراك ( يقصدون بها المكونات التابعه لهم ) هي الممثل السياسي للقضية الجنوبية !
#وضاح_بن_عطية
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