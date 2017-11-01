حراك المحبطين : يريدونه (حراك جنوبي) فضفاض ليس الا !! قرار الرئيس هادي اليوم الغريب المفاجئ والذي يتجاهل ان الحراك الجنوبي شعبيا قد فوض المجلس الانتقالي، بدأ واضحا ان هذا التوجه للرئيس هادي يهدف الى استنساخ مكون حراكي جديد تابع للرئيس هادي يرأسه مكاوي (المستشار)، ويضم مجموعة ممن يريدون حراك مدعوم من هادي ينفذ اهداف ومشروع

المفلحي وقع في فخ الشرعية .. وفضحهم وفسادهم قبل الغدر به لم يؤت بالاستاذ عبدالعزيز المفلحي ليكون محافظا لعدن بمعنى ان يمارس وظيفة المحافظ بل أختير بعناية لخلق صراع مناطقي جنوبي جنوبي. بعد ساعات من تعيينه وفي حين كانت عدن تغلي رفضا لاقالة القائد الزبيدي تلقى المفلحي اتصالا من علي محسن الاحمر وهو الذي لم يتصل به قط طالبا منه

هادي يسير على نهج عفاش في إصطناع مكونات حراكية على غرار حراك مكاوي وجلال نفس الطريق التي مشى بها عفاش في تعامله مع القوى اليمنية والقضية الجنوبية في استنساخ مكونات معارضة ومكونات حراكية تابعة لهم تمشي قوى الشرعية عفاش صنع معارضة باسم أحزاب التكتل الوطني وكانوا مدعومين منه من خلف الستار وكان يفاوضهم ويحاورهم وفي نهاية المطاف طلع عبده الجندي

نزعات الانفصال في كردستان وكاتالونيا القراءة السريعة لحوادث إقليم كردستان وإعلان كاتالونيا استقلالها من جانب واحد تثير تساؤلات عدة حول موقف المجتمع الدولي من نزعات الانفصال ومبدأ حق تقرير المصير وفق الزمان والمكان. ومن دون الدخول في سرد تاريخي حول تذبذب المواقف الدولية، نشير فقط إلى مواقف الدول والأمم