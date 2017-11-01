سياسي جنوبي : الرئيس هادي يتحمل المسئولية عن فشل أدواته في عدن والجنوب

قال سياسي جنوبي أن الجنوبيين كانوا دائما نلتمس الاعذار للرئيس هادي حول اوضاع عدن و الجنوب بعد التحرير لكن ما حصل لهذه المدينة الطيب اهلها تقع مسؤوليتها على الرئيس مباشرة.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي "د حسين لقور بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" أن ادوات الرئيس هادي التي استخدمها في الجنوب من رئيس حكومة فاشل إلى اصغر مدير من عهد عفاش يخضعون لسلطته و بالتالي هو من يتحمل تبعات فشلهم و فسادهم.

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