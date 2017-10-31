محافظ حضرموت يتحدث عن رفضه للمشاريع الفاشلة لتقسيم حضرموت

تحدث محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في خطابة الذي القاه قبل اسبوع في حفل تكريم اوائل خريجي الثانوية بالمحافظة عن رفضه للمشاريع الفاشلة التي تهدف لفصل وتفكيك حضرموت.

جاء ذلك بعد مساعي من قبل عناصر حزبية تحاول تفريق الكلمة وشق الصف وتقسيم محافظة حضرموت بالضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإصدار قرار يقضي بإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة، لتمكين هذه العناصر الحزبية التابعة للإخوان المسلمين عبر حزب الإصلاح اليمني الحكم والسيطرة على مناطق وادي حضرموت، بعد مطالب شعبية بطرد القوات الشمالية من وادي حضرموت وإحلال قوات النخبة بديلا عنها، وهذا ما أثار حفيظة القوى السياسية الطامعة في حضرموت، التي تعمل على رسم خطط لتفكيك وتقسيم حضرموت.

وأتت مطالب أبناء وادي حضرموت لمغادرة القوات الشمالية المنطقة العسكرية الأولى بعد تزايد حالات الانفلات الأمني وعمليات القتل والإرهاب والاختراقات الاستخباراتية وتعاون رجال الامن والجيش من أبناء المناطق الشمالية مع عناصر الإرهاب.

وقد عبر أبناء حضرموت عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سخطهم من هكذا دعوات هدفها تمزيق النسيج الحضرمي الواحد.

في الوقت الذي تشهد فيه مدن وقرى وادي حضرموت غضبا واستنكارا من الدعوات التي تتبناها أطراف موالية للإخوان المسلمين وقوى الفيد بتقديمهم مشروع لرئاسة الجمهورية من أجل فصل ساحل حضرموت عن الوادي وهذا ما ترفضه كل القوى والأطياف والتكتلات بحضرموت جملة وتفصيلا.

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