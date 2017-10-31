منذ
محافظ حضرموت يتحدث عن رفضه للمشاريع الفاشلة لتقسيم حضرموت
  تحدث محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في خطابة الذي القاه قبل اسبوع في حفل تكريم اوائل خريجي الثانوية بالمحافظة عن رفضه للمشاريع الفاشلة التي تهدف لفصل وتفكيك حضرموت.   جاء ذلك بعد مساعي  من قبل عناصر حزبية
منذ دقيقتان
هادي وسلطان الأباريق !
  هادي في اخر لقاء صحفي له قال ان مجلس النواب سيجتمع في عدن بشهر اكتوبر ولم يتبقى من هذا الشهر الا ساعات وينتهي وينتهي معه الموعد الخامس لانعقاد مجلس النواب . في نفس اللقاء الصحفي تراجع هادي عن تصريح له في اللقاء الصحفي قبل الاخير والذي قال فيه انه سيعود من نيويورك الى عدن
منذ 5 ساعات و دقيقه
على خلفية فشلها وتدهور الخدمات في العاصمة عدن : هل تطيح الاحتجاجات الشعبية بحكومة بن دغر..؟
  تشهد العاصمة عدن موجة غضب شعبي عارم احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات فيها . حيث قام مواطنون مساء امس الأثنين بإغلاق اغلب شوارع العاصمة عدن واحراق الإطارات في كل من شوارع المنصورة وكريتر والشيخ عثمان والبريقة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي الذي
منذ 5 ساعات و 6 دقائق
فتحي ضربه ريح
  جرت العادة مؤخرا ان لا ابدأ بقراءة ما يكتب الا بعد ان اشوف اسم الكاتب فان كان يستحق اقرأ ما كتب وان لم اثني واعطف ما بيدي وابحث عن شيء اخر يستحق ان اعمله وأذيه ولكنني احجمت عن هذه العادة وقلت في نفسي لعلي أخطأت في طريقتي وعادتي فغيرت اسلوبي و اتبعت اسلوب اخر الا مع اثنين
منذ 5 ساعات و 17 دقيقه
رئيس الحكومة بن دغر ينقلب على محافظ عدن المفلحي (وثيقة)
  وجه رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر لوكيل أول محافظة عدن أحمد سالم ربيع بإدارة شؤون المحافظة، وتقليص  صلاحيات محافظ عدن الأستاذ عبدالعزيز المفلحي وجاء ذلك في وثيقة تحصلت عليها وسائل الإعلام توضح بدء سحب الصلاحيات من محافظ عدن وإعطائها للوكيل أول أحمد سالم
الرئيسية مقالات هادي وسلطان الأباريق !
مقالات
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 09:56 مساءً

هادي وسلطان الأباريق !

نبيل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
السقوط الأخير
عفاش وهادي وبن دغر متفقين على عدم عودة الجنوب كـ ند وشريك .. ولا كـ دولة
ملامح الحرب الثالثة على الجنوب !
تمسك هادي بمثل ‘‘ياسين مكاوي‘‘ نهج تجاوزه الزمن !!
عن مقال القيادي الجنوبي محمد علي احمد وعدد مديريات الجمهورية ..!!
ثورة أبناء مأرب المطلبية لا صلة لها بإقامة إقليم سبأ
إذا لم تحل القضية الجنوبية بالسلم والسياسة ... ستتجه الأمور إلى الحرب
كل التشكيلات العسكرية في عدن تدار من قبل الشرعية الإخوانية
معارضي المجلس الانتقالي .
14 اكتوبر لن يعيدنا لهوشلية المنصات !

 

هادي في اخر لقاء صحفي له قال ان مجلس النواب سيجتمع في عدن بشهر اكتوبر ولم يتبقى من هذا الشهر الا ساعات وينتهي وينتهي معه الموعد الخامس لانعقاد مجلس النواب .

في نفس اللقاء الصحفي تراجع هادي عن تصريح له في اللقاء الصحفي قبل الاخير والذي قال فيه انه سيعود من نيويورك الى عدن لينتهي هذا الوعد ايضاً دون تأجيل او تحديد موعد

صحيح ان حكومته لا زالت تدير المؤسسات ولا زالت تعبث الا انه فقد السيطرة على القرار السيادي والأمني واصبح غير قادر على العودة وقوته او نفوذه يتلاشى .

البلد تحت الوصاية الدولية والاوضاع استثنائية وصعبه وكان على هادي ان يحل كافة الملفات وان يعزز من علاقته وتحالفه مع حلفائه الجنوبيين او دولة الامارات ولكن بدلاً من ذلك كانت ولا زالت سياسته وادارته تقوده للفشل وتنتج الازمات والاعداء حتى يجد نفسه وقريباً خارج المشهد السياسي ليس كبطل انهى مهمته ولكن للأسف كمهزوم .

هناك ازمة جديدة بينه وبين المفلحي ولهذه الازمة اسبابها وكان الحل بمنطق هادي المعروف اصدار توجيهات بتكليف شخص اخر بمهام المحافظ بدلاً من الذهاب لحل واعادة قراءة المشهد الجنوبي .

اصبح حال هادي كحال سلطان الاباريق مع احترامنا لمقام الرئيس فقصة ذاك السلطان مشهوره فهو يحاول ان يذكر انه هو المسؤول وصاحب الاهمية لهذا فهادي اقتصر دوره على تذكير الجميع انه لا يزال على قيد الحياة وانه هو السلطان وذلك من خلال اي نشاط او اجتماع او قرار لهذا اجتمع اليوم مع وزير الاشغال العامة والطرق وحثه على ان يقوم بدوره لاهمية الطرق في حياة الانسان يأتي هذا في وقت اصبحت فيه الطرق خالية جراء ازمة المشتقات وفي وقت اصبح فيه المواطن غارق في همومه المتعلقة بالغذاء وارتفاع الاسعار وانقطاع الرواتب والماء والكهرباء ولا يبحث عن انشاء الطرق مع ان حتى الطرق لن تُعمد فالامر مجرد خبر يقول فيه هادي انا هنا !

 

/ نبيل عبدالله

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال