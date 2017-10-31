فتحي ضربه ريح

جرت العادة مؤخرا ان لا ابدأ بقراءة ما يكتب الا بعد ان اشوف اسم الكاتب فان كان يستحق اقرأ ما كتب وان لم اثني واعطف ما بيدي وابحث عن شيء اخر يستحق ان اعمله وأذيه ولكنني احجمت عن هذه العادة وقلت في نفسي لعلي أخطأت في طريقتي وعادتي فغيرت اسلوبي و اتبعت اسلوب اخر الا مع اثنين واصلت معهم عادتي لانهم كذابين وهم انيس منصور وعبدالرقيب الهذياني .مواقعهم وحضرموت نت وما شابههم من مواقع استهبال انفسهم قبل القراء واستخفاف بعقلاء القوم كما يظنون ويعتقدون .

واتبعت اسلوب اخر وهو قراءة كم سطر من بداية ما كتب ان استحق القراءة واصلت وان لم عطفت وثنيت وانام والنوم اجمل واحلى من دوشة الدماغ وتضيع الوقت ، وبعدها فكرت وقلت لعل الاتي اجمل واتبعت عادة استكمال ما كتب ويا صابت او خابت .

كلنا لصوص

هذا ما كتبه ولدنا فتحي بن لزرق وعدت قراءته وقلت هذا ليس فتحي ويمكن يكون الكاتب فتحي بن منصور او فتحي الهذياني او فتحي بن المأجور ولكنني بعد القراءة الثالثة وقرأت متى كان التفكير بالموضوع وباي وقت !! عرفت انه كانت ساعة مغارب وهو يعرف ان هذا الوقت تجول فيه الشياطين والارواح فقلت الله يستر على ولدنا فتحي والله يعينه اكيد بيكون ضربه ريح يعني لابد يروح عند من يعالج بالقراءن والا عند العوبلي برداع او بلكي بالخيسة ممكن ينفع لطرد ارواح الشيطانية واسم فتحي من بعد اليوم بيكون فتحي بن مسحور على وزن الكاتب هاني بن مسهور .

ما في داعي اكتب عن ايش في مقاله المذكور وقد وضحت الامور وما في داعي تغطي على مكشوف وزمان غنى الفنان المرحوم عمر غابة اغنية " شل الشلن واصرفه سنتات ... اما زمان الروبية قد فات ،،

ونصيحة من والد محب لا تكون تكتب ساعات المغارب لان فيها ما فيها وجنبنا الله واياكم من ارواح الشياطين وشوفوا لفتحي قارئ صمصوم يحرك ما بدماغه من وساويس الشياطين ورغبات سرق القوم واما عيدروس قد براءه الله والسارق بن ذغر والمحافظ المستشار عبدالعزيز المفلحي

وفقنا جميعا ربي وهدانا الي طريق الصواب وكفى بكافور وما اوضحه الشاعر الكبير المتنبي لنا خير مثال .

م رفقي قاسم

31 اكتوبر 2017 م – عدن

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