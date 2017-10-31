رئيس الحكومة بن دغر ينقلب على محافظ عدن المفلحي (وثيقة)

وجه رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر لوكيل أول محافظة عدن أحمد سالم ربيع بإدارة شؤون المحافظة، وتقليص صلاحيات محافظ عدن الأستاذ عبدالعزيز المفلحي وجاء ذلك في وثيقة تحصلت عليها وسائل الإعلام توضح بدء سحب الصلاحيات من محافظ عدن وإعطائها للوكيل أول أحمد سالم ربيع.

وعد ناشطون هذه الخطوة انقلاب فعلي على محافظ عدن وإجراء يتضمن سحب الصلاحيات تدريجيا.

وعلل بن دغر في الوثيقة انه أعطى الصلاحيات للوكيل أول بسبب غياب المحافظ مع أن رئيس الحكومة ورئيس الدولة وكل المسؤلين خارج البلاد في إجازة مفتوحة.

وأوضحت مصادر خاصة أن تكليف بن دغر لأحمد سالمين وسحب صلاحيات المحافظ المفلحي خطوة جاءت كردة فعل على تصريح المحافظ واتهامه لرئيس الحكومة بنهب 5 خمسة مليار ريال من إيرادات محافظة عدن وإرسالها للخارج.

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