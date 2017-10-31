رئيس صندوق كلد الخيري يكرم الصحفيان الحنشي والكلدي نظير جهدهم الإعلامي الداعم للصندوق

كرمت إدارة صندوق كلد الخيري الصحفيان فواز الحنشي ونجيب محفوظ الكلدي نظير جهدهم الإعلامي والصحفي الداعم لعمل ونشاط الصندوق.

حيث قامت إدارة الصندوق ممثلة برئيسها الشيخ فضل بن علي الجعوني ، بتكريم الحنشي والكلدي بدرع تذكاري قدمه نيابة عن رئيس الصندوق والهيئة الإدارية الاستاذ وليد صالح عبد الجردمي الذي عبر عن شكره وتقديره للجهود التي قدمها الزميلان الحنشي والكلدي في خدمة الصندوق.

من جانبهما عبر الكلدي والحنشي عن الشكر والإمتنان للشيخ فضل بن علي الجعوني وجميع الإخوة في الهيئة الإدارية للصندوق، على هذا التكريم الذي تمنيا أن يكون دافعاً لهما للمزيد من العطاء، كما قدما شكرهما للأستاذ وليد صالح عبد الجردمي على تقديمه لهما الدروع نيابة عن رئيس الصندوق والهيئة الإدارية.

*- عدن - فتاح المحرمي

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