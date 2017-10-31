من النهوض بالخدمات إلى العرفان للشهداء والجرحى وتلمس احتياجات الفقراء (تقرير)

الهلال الإماراتي بصمة أمل ونبتة خير في المحافظات المحررة

عدن / تقرير خاص.

من أنعاش الصحة إلى النهوض بالتعليم إلى دعم مشاريع الكهرباء والمياة كانت البداية لتمتد وتشمل حملة الوفاء لأسر الشهداء وتداوي وتعالج الجرحى ، وتدعم بسخاء جهود مكافحة الاوبئة وعلى رأسها الكوليرا ، وتتلمس احتياجات الأسر النازحة والمحتاجة وتغيثهم .. هذه وغيرها من الجهود الأنسانية الخيرة التي حظيت بتثمين الجهات الرسمية وأسمى معاني الشكر والعرفان وعظيم الامتنان على المستوى الشعبي في الداخل .. كانت ثمرات انبتتها أيادي الخير لإمارات الخير وعبر ذراعها السخية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات الجنوبية والمحافظات المحررة عموما.

هذه الجهود الخيرة لهيئة الهلال الأحمر تاتي ضمن اطار جهود الامارات الداعمة والمقدر قيمتها 8.63 مليار درهم( 2.35 مليار دولار) خلال الفترة من شهر أبريل عام 2015 الى شهر يوليو عام 2017م حققة لعدن والجنوب وخلال فتره وجيزة ما لم يحققه نظام المخلوع صالح على مدى خمس وعشرين عام ، وأحدث بصمة إماراتية خيرة لطالما انتظرها الحنوبيين الذين عانوا من إقصاء وتهميش من نظام المخلوع القادم من الشمال والذي حول الوحدة اليمنية التي تمت في 1990م من شراكة إلى ضم واحتلال عقب اجتياحه للجنوب عقب أربع سنوات من الوحدة، وهذا يبين مدى الاهتمام الذي توليه إمارات الخير باليمن جنوبه وشماله وتدحض أكاذيب الأبواق التي تجحد هذا الدور العظيم للشقيقة الإمارات.

ويرصد التقرير أبرز أوجه الدعم المقدم من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المخصص لتنفيذ مشاريع متعددة شملت مختلف المجالات الخدمية والتنموية خلال الفترة الماضية ، والتي لايزال البعض جاري العمل فيها...

((عدن))

يتعدد ويتنوع الدعم المستمر الذي قدمته الهيئة لعدن ومن بين ابرز المشاريع الأخيرة هو التوقيع في6سبتمبر الماضي على اتفاقية مشروع الصرف الصحي لعدن بثلاثة مليون ريال سعودي ضمن مشاريع عام الخير ، وسبق للهيئة تزويد الكهرباء بمولدات ديزل ذات قدرة إجمالية 54 ميجاوات(محطة الملعب)، وايضا دعم قطاع الكهرباء في عدن مبلغ إجمالي وقدره 441 مليون ريال سعودي.

ووفقا لتقرير مكتب الصحة بعدن فقد قامت الهيئة بتأهيل وتجهيز وترميم (14)مرفقا صحيا منها (5)مستشفيات كبرى و(9)مجمعات ومراكز صحية ، بالإضافة لتسليم صحة عدن (17)سيارة اسعاف ، وتوفير (700)من المعدات والمستلزمات الطبية ، وتوفير ادوية زراعة الكلى ،وادوية السرطان والدم .

وفي جانب التعليم عملت الهلال الأحمر على تأهيل وترميم 154 مدرسة في محافظة عدن وتاثيثها إلى جانب تزويد مدارس عدن بـ1674 جهاز كمبيوتر، وتركيب 21 مظلة مدرسية، وتوفير نحو 200 جهاز تكييف للمدارس والمؤسسات التعليمية.

ويضاف إلى ذلك تأهيل عدد من المتنزهات والحدائق في محافظة عدن وإقامة مهرجانات ترفيهية ومنها مهرجان هلال العيد الذي ترعاه الهيئة سنويا.

((لحج))

وفي محافظة لحج الواقعة شمال عدن نفذت الهيئة العديد من المشاريع الخدمية الهامة شملت العديد من المجالات المختلفة ومنها قطاع التعليم والصحة والمياه والكهرباء ، حيث انتهت الهيئة في يوليو 2017م من تنفيذ 9مشاريع شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه بكلفة 3مليون درهم ، وسبق للهيئة ان دعمت تنفيذ العديد من المشاريع في لحج ابرزها تأهيل وترميم 10مدارس ، ودعم كهرباء لحج ب 10 ميجا ، وتأهيل المركز الصحي ، وكذلك تزويد مستشفيات المحافظة بالأدوية والمستلزمات الطبية وعلى وجه التحديد الخاصة بمرض الكوليرا ، إلى جانب توزيع عشرات الآلاف من السلال الغذائية في مختلف مدن وقرى المحافظة.

((حضرموت))

مشاريع عدة في مجال مختلفة نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ابرزها رفد ميناء المكلا قاطرة بحرية حديثة (التك)، وتقوية شبكة كهرباء الريان ، ومشروع كاسر الأمواج بشارع الستين في المكلا ، بالإضافة 18مشروع خاصة بحفر آبار في المحافظة ، إلى جانب افتتاح مشروعي توريد مياه بالطاقة الشمسية ، وشبكة مياه العصبة وعصم بمديرية السوم ، كما قامت بصيانة وتأهيل عدد من المدارس والمرافق التعليمية ، في حين دعمت صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ب11 من المركبات، وفي حضرموت تبنت الهيئة مشروع رفد مدارس الوادي والصحراء ب 600 معلم ومعلمة.

مشروع طريق الغيل الشحر بطول 15 كيلو متر و بتكلفة اجمالية(1.9مليون دولار) مولته الهيئة وتم افتتاحه مؤخرا ضمن حزمة من المشاريع الخدمية الهامة من ضمنها تأهيل وترميم مبنى محكمة استئناف ونيابة المكلا ، وتوسيع منتزه ساحل شحير، وترميم وتاهيل 3مراكز صحية ودعم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم ادوية لمرضى الفشل الكلوي والسكري ، وهناك العديد من المشاريع التي لا يتسع المجال لحصرها ، بالتزامن مع تكثيف الجهود الأنسانية والإغاثية للأسر الفقيرة والمحتاجة ودعم جهود مكافحة الاوبئة ومنها الكوليرا.

((سقطرى))

هيئة ‏الهلال الأحمر الإماراتي جهود إنسانية جبارة كانت ولا تزال حاضرة برا وبحراً ففي سقطرى كان المشروع الأبرز هو افتتاح مشروع مدينة الشيخ زايد التي تتكون من 356 منزلاً بمرافقها الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى ، وكذلك توسعة مطار سقطرى وتجهيز محطات الطاقة والاتصالات وإنشاء وصيانة 42 فصلاً دراسياً في 14 مدرسة وإنشاء روضة وصيانة وتأهيل 44 مسجداً. وإنشاء شبكة مياه بطول 75 كيلومتراً ، كما قدمة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 50قاربا لصيادي سقطرى وكذا نفذت العديد من المشاريع التنموية.

((المهرة))

وفي المهرة المحاذية لعمان كان للهيئة حضورا في دعم العديد من المشاريع الخدمية والإغاثية ، ومنها تزويد المهرة ب11 مولد كهربائي ، إلى جانب رفد مستشفى الغيظة المركزي بالمحافظة بمعدات ومستلزمات طبية ومحاليل مخبرية وجهاز غسيل الكلي وجهاز أشعة فوق الموجات الصوتية وجهاز تجفيف أفلام أشعة وغيرها من المستلزمات ،وكذلك تقديم الدعم لعشر مدارس في المحافظة إلى جانب توزيع المساعدات الدوائية والإغاثية لالاف الأسر.

((الضالع))

3مليون ريال سعودي قدمتها الهيئة الإماراتي كمنحة مالية لدعم مشاريع في الضالع وذلك ضمن مشاريع عام الخير 2017م ، وتضمنت المنحة "بناء مدرستين" وترميم عدد من المدارس الأخرى، إضافة إلى شق طريق بطول 3 كيلو متر لإحدى القرى النائية وسبق للهيئة ان إعادة تأهيل 16 مدرسة تدمرت بفعل الحرب ، بالإضافة إلى بتوزيع الالاف من السلل الغذائية وكذا دعم المحافظة في مكافحة الاوبئة ومنها الكوليرا.

((أبين))

استجابتا لنداء أبناء محافظة أبين سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية ومن ضمنها دعم كهرباء أبين التي تم تزويدها بمولدات كهربائية إسعافية على مرحلتين بقوة 12 ميجا ،وكذا تدشين مشروع المياة الاسعافي بمركز المحافظة زنجبار كمرحلة أولى ومنطقة الكود كمرحلة ثانية وشمل تأهيل الشبكة وعمل خزانات تعالج مشكلة الإنقطاع كمرحلة أولى ، فيما كثفت الهيئة جهودها في مجال الإغاثة الغذائية والدوائية التي استهدفت ولا تزال تستهدف الالاف من الأسر في المحافظة.

((شبوة))

وفي شبوة نفذت الهيئة وضمن العديد من المشاريع في المجالات الخدمية ومن بينها صيانة وترميم مركز عرقة الصحي ، ومركزاً صحياً اخر في منطقة بئر علي بمديرية رضوم واللذان دشن العمل فيهم خلا شهر مايو من العام الجاري، كما ساعدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إستكمال ربط التيار الكهربائي لمديرية رضوم وكذلك توقيع اتفاقية تأهيل وترميم مستشفى عتق المركزي و ست مدارس أساسية وثانوية بمديريتي عتق وميفعة ن وتوزيع مساعدات إنسانية عاجلة لمرضى الفشل الكلوي والأورام السرطانية و ذوي الإعاقة بمديرية عتق عاصمة محافظة شبوة ، إلى جانب استمرارها في إغاثة الالاف الأسر.

((المخا))

مدينة المخا الواقعة على الشريط الساحلي للبحر الاحمر والمشرفة على مضيق باب المندب نفذت فيها الهيئة العديد من المشاريع من أبرزها إعمار ما يقارب 25منزلا في المخا على مرحلتين وتسليمها للعوائل المتضررة من الحرب ، وكذلك إعادة تأهيل محطة المخا الكهربائية وإعادة تأهيل شبكة المياه وترميم المستشفى مع سكن الأطباء ومبنى الأمومة والطفولة وترميم (4) مدارس ، بالإضافة لتوزيع المعونات الإغاثية للأسر في المدينة.

((مأرب))

وفي محافظة مأرب شمال اليمن تواجدت الهيئة بجهودها الإنسانية وقامت بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية وأبرزها مشروع استكمال سفلتة طريق الغيل الصداع الشحر -الخط الدولي والذي يبلغ طوله15كيلو وبكلفة 7 مليون ريال سعودي ،وفي الجانب الصحي قدمة الهيئة منحا طبية لجرحى الجيش والمقاومة منها زرع أطراف صناعية لعدد ٢٢ جريحا، علاوة على الدعم اللوجستي الكبير للمستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية ، وكذلك تدشن مشروع الدعم النفسي لأطفال المدارس ، بالإضافة إلى توزيع الآلاف من السلال الغذائية ومكافحة الاوبئة ودعم مشاريع أخرى ، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من حملة وصية زايد بأهل اليمن في محافظة مأرب خمسة الاف اسرة من أسر الشهداء والجرحى والمعاقين والمحتاجين.

((وصية الشيخ زايد بأهل اليمن))

واطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 20 أغسطس الماضي حملة وصية زايد بأهل اليمن والتي استهدفت توزيع الأضاحي وكسوة العيد على اسر الشهداء والجرحى بالمحافظات المحررة تقدير وتثمينا من الأشقاء في الإمارات للتضحيات التي قدموها.

الحملة التي بدأت في 28ذي القغدة واتستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك استهدفت ما يقارب 9 ألف أسرة شهيد وجريح في محافظات (عدن - لحج - أبين - الضالع - تعز - المخا) ، حيث وقعت الهيئة عقود شراء أضحية وكسوة العيد ومنحت عبر لجانها العاملة أسر الشهداء والجرحى اثنين كبونات أحدهما لاستلام الأضحية وآخر لشراء ملابس بقيمة 50900ريال يمني ، وفي محافظتي حضرموت وشبوة شملت الحملة الالاف الأسر.

((تأهيل سكن طلاب جامعة عدن))

وتبنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اعمال الترميم والتاهيل للسكن الجامعي الواقع في حي الشعب بمديرية البريقة غرب عدن ، والسكن مكون من خمس بنايات كبيرة مكونة من اربعة طوابق مع ملحقاتها الخدمية على مساحة 59 ألفا و 467 مترا مربعا واستفاد منه حوالي 1500طالب من طلاب جامعة عدن.

كما قامت الهيئة بتأهيل سكن طلاب محافظة شبوة والذي يستفيد منه حوالي 200طالب.

((علاج الجرحى))

مئات الحالات من جرحى الحرب ممن تطلب علاجهم في الخارج تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعلاجهم وذلك على مراحلة كان آخرها منتصف يونيو من العام الجاري وشملت علاج (90) جريحا ممن تأثروا جراء الحرب من مستشفيات الهند ، وفي مايو من العام الجاري أيضا تم إجراء خمسون عملية جراحية لجرحى المقاومة في الهند ، واوضحت الهيئة ان مبادرتها لعلاج الجرحى استهدفت وتستهدف علاج 1500 جريح يمني في مستشفيات الإمارات بالتزامن مع مبادرة عام 2017 عام الخير.

((وباء الكوليرا))

ضمن جهودها لمواجهة وباء الكوليرا سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاشر من سبتمبر الى منظمة الصحة العالمية سفينة أدوية ومستلزمات طبيه لمواجهة الوباء في المحافظات اليمنية ، وسبق للهيئة أن قدمت شحنة أدوية ومستلزمات من السوق المحلية تم إرسالها بشكل فوري وعاجل إلى أبين والمخا والضالع ولحج وبعد ذلك وصول طائرتين تحملان مائة طن ، وكذلك تقديم 10 ملايين درهم لمواجهة هذا الوباء الذي يفتك بالمواطنين.

(( جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأرقام ))

* ترميم وتاهيل (204) مدرسة.

* توفير مولدات كهرباء بقوة (83ميجا).

* توفير (30) مركبة مختلفة.

* ترميم وتاهيل (6) مستشفيات.

* ترميم وتاهيل (18) مراكز صحية.

* تنفيذ (3) طرقات.

* بناء (381) منزلا.

* تنفيذ (20) مشروع ماء وحفر ابار.

* علاج (1500) جريح من بين (5000) تم علاجهم على حساب الإمارات.

* تاهيل وترميم السكن الجامعي بعدن والذي يتسع ل (1500طالب).

* مساعدات مالية نقدية تقدر ( 2.35 مليار دولار) تدخل في إطارها الممنوحة من قبل الهلال الأحمر.

* 14ألف مستفيد من مكرمة وصية زايد الخير لأسر الشهداء والجرحى.

ملاحظة : الرصد وما تضمنه من أرقام ليس هو كل ما قدمته الهيئة حيث أن بعض المشاريع والدعم لم يشملها الرصد.

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