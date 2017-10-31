رئيس جزر القمر يكرم المفتي الإمام الحبيب ‘‘بن سميط‘‘ بحضور العلامة السيد ‘‘بن حفيظ‘‘

جزر القمر تحتفي بذكرى رحيل الإمام المفتي الحبيب عمر بن احمد بن سميط

وسط حشد وحضور شعبي كبير يدل على مكانة الحبيب بن سميط الشعبية والرسمية ، فقد كان الحبيب عمر بن سميط داعياً ومعلماً ومربياً ومصلحاً وقاضياً ومفتياً لجزر القمر ، ولمكانته في قلوب القمريين فقد وضعت صورته في اعلى فئة نقدية في العملة القمرية .

تعود اصول الحبيب عمر بن سميط إلى مدينة شبام بحضرموت وقد تردد خلال حياته مرات عديدة الى وطنه الام حضرموت متنقلاً بين شبام وسيئون وتريم والشحر ، كما اقام بجزيرة زنجبار وعين مفتياً فيها لمدة 20 سنة .

طاف الحبيب بن سميط خلال حياته بعدد من المدن والقرى الإفريقية ناشراً للإسلام نافعاً للعباد والبلاد وكان له الاثر الكبير وأحبه الإفريقيين رجالاً ونساءاً كباراً وصغاراً فصار اسمه يتردد في مدنهم وقراهم .

جمهورية جزر القمر احدى اجمل المدن الافريقية طبيعة ومناخاً و تتكون من ثلاث جزر ( موروني – هنزوان – مايوت ) ويسكنها غالبية مسلمة من اصول افريقية وحضرمية ونسبة ضئيلة من الجاليات الأخرى ، فقد كانت هذه الجزر موطناً للحضارمة القدماء وقد تولى رئاسة البلاد فيها عدداً من أهل البيت النبوي ذو أصول حضرمية ولازالت آثارهم ومعالمهم شاهدة عليهم وعلى تاريخهم المضي في تلك البقاع .

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