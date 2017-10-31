منذ
على خلفية فشلها وتدهور الخدمات في العاصمة عدن : هل تطيح الاحتجاجات الشعبية بحكومة بن دغر..؟
  تشهد العاصمة عدن موجة غضب شعبي عارم احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات فيها . حيث قام مواطنون مساء امس الأثنين بإغلاق اغلب شوارع العاصمة عدن واحراق الإطارات في كل من شوارع المنصورة وكريتر والشيخ عثمان والبريقة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي الذي
منذ 5 دقائق
فتحي ضربه ريح
  جرت العادة مؤخرا ان لا ابدأ بقراءة ما يكتب الا بعد ان اشوف اسم الكاتب فان كان يستحق اقرأ ما كتب وان لم اثني واعطف ما بيدي وابحث عن شيء اخر يستحق ان اعمله وأذيه ولكنني احجمت عن هذه العادة وقلت في نفسي لعلي أخطأت في طريقتي وعادتي فغيرت اسلوبي و اتبعت اسلوب اخر الا مع اثنين
منذ 16 دقيقه
رئيس الحكومة بن دغر ينقلب على محافظ عدن المفلحي (وثيقة)
  وجه رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر لوكيل أول محافظة عدن أحمد سالم ربيع بإدارة شؤون المحافظة، وتقليص  صلاحيات محافظ عدن الأستاذ عبدالعزيز المفلحي وجاء ذلك في وثيقة تحصلت عليها وسائل الإعلام توضح بدء سحب الصلاحيات من محافظ عدن وإعطائها للوكيل أول أحمد سالم
منذ 22 دقيقه
رئيس صندوق كلد الخيري يكرم الصحفيان الحنشي والكلدي نظير جهدهم الإعلامي الداعم للصندوق
  كرمت إدارة صندوق كلد الخيري الصحفيان فواز الحنشي ونجيب محفوظ الكلدي نظير جهدهم الإعلامي والصحفي الداعم لعمل ونشاط الصندوق.   حيث قامت إدارة الصندوق ممثلة برئيسها الشيخ فضل بن علي الجعوني ، بتكريم الحنشي والكلدي بدرع تذكاري قدمه نيابة عن رئيس الصندوق والهيئة الإدارية
منذ 30 دقيقه
من النهوض بالخدمات إلى العرفان للشهداء والجرحى وتلمس احتياجات الفقراء (تقرير)
  الهلال الإماراتي بصمة أمل ونبتة خير في المحافظات المحررة عدن / تقرير خاص. من أنعاش الصحة إلى النهوض بالتعليم إلى دعم مشاريع الكهرباء والمياة كانت البداية لتمتد وتشمل حملة الوفاء لأسر الشهداء وتداوي وتعالج الجرحى ، وتدعم بسخاء جهود مكافحة الاوبئة وعلى رأسها الكوليرا ،
الرئيسية اخبار المحافظات رئيس جزر القمر يكرم المفتي الإمام الحبيب ‘‘بن سميط‘‘ بحضور العلامة السيد ‘‘بن حفيظ‘‘
اخبار المحافظات

رئيس جزر القمر يكرم المفتي الإمام الحبيب ‘‘بن سميط‘‘ بحضور العلامة السيد ‘‘بن حفيظ‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - موروني
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 04:19 مساءً

 

جزر القمر تحتفي بذكرى رحيل الإمام  المفتي الحبيب  عمر بن احمد بن سميط

 وسط حشد وحضور شعبي كبير يدل على مكانة الحبيب بن سميط الشعبية والرسمية ، فقد كان الحبيب عمر بن سميط داعياً ومعلماً ومربياً ومصلحاً وقاضياً ومفتياً لجزر القمر ، ولمكانته في قلوب القمريين فقد وضعت صورته في اعلى فئة نقدية في العملة القمرية .

تعود اصول الحبيب عمر بن سميط إلى مدينة شبام بحضرموت وقد تردد خلال حياته مرات عديدة الى وطنه الام حضرموت متنقلاً بين شبام وسيئون وتريم والشحر ، كما اقام بجزيرة زنجبار وعين مفتياً فيها لمدة 20 سنة .

 طاف الحبيب بن سميط خلال حياته بعدد من المدن والقرى الإفريقية ناشراً للإسلام نافعاً للعباد والبلاد وكان له الاثر الكبير وأحبه الإفريقيين رجالاً ونساءاً كباراً وصغاراً فصار اسمه يتردد في مدنهم وقراهم .

جمهورية جزر القمر احدى اجمل المدن الافريقية طبيعة ومناخاً و تتكون من ثلاث جزر ( موروني – هنزوان – مايوت ) ويسكنها غالبية مسلمة من اصول افريقية وحضرمية ونسبة ضئيلة من الجاليات الأخرى ، فقد كانت هذه الجزر موطناً للحضارمة القدماء وقد تولى رئاسة البلاد فيها عدداً من أهل البيت النبوي ذو أصول حضرمية ولازالت آثارهم ومعالمهم شاهدة عليهم وعلى تاريخهم المضي في تلك البقاع .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة