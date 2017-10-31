اعتذار لعيدروس الزبيدي وعبدالسلام حميد..

بعد قراءتي لاتهام المحافظ المفلحي لرئيس الوزراء بن دغر بسرقة ايرادات ومخصصات العاصمة عدن. وايضا وقوف مدير شركة النفط ناصر بن حدور عاجزا عن توفير المشتقات النفطيه ومنع الارتفاع الجنوني لاسعار ما يستطيع توفيره من البترول والديزل. والاكتفاء باتهامه للمتنفذين وعلى رأسهم احمد العيسي.

ما يسعني الا ان اعتذر نيابة عن المتكابرين والمكايدين من اكبر صحفي في وسيله اعلامية الى اصغر مدون في وسيلة تواصل اجتماعي، لكلا من اللواء عيدروس الزبيدي وعبدالسلام حيمد مدير شركة النفط السابق.

لقد عملتم في عدن في ظروف الحرب الصعبة وما تلاها من ظروف صعبة اخرى وتحملتم الى جانبها ظروف فساد الحكومة، ومكايدات الشرعية، وكذب الاعلاميين، وتشهير الصحافة، وببغاوات واغبياء التواصل الاجتماعي.

رغم ما نلتم من كل هذا الا انكم سعيتم سعي الشاقين للجبال والصخور لكي تحققوا الامن لنا، وتوفروا الخدمات، وتكافحون الفساد، وتعيدون الينا منشئاتنا من قبضة المتنفذين، وتوفروا المشتقات النفطية للمؤسسات وللمواطن.

ما يسعني الا ان اعتذر لكم واقبل رؤوسكم نيابة عن هؤلاء المكابرين وعن هؤلاء الببغاوات، الذي نكسوا رؤوسهم صامتين وهم يرون كهرباء عدن تشتغل في منازلهم المظلمة 6 ساعات وقد تنخفض الى 4 ساعات في اليوم في بدايات ايام فصل الشتاء. دون ان يفكروا بالانحناء لكم معتذرين.

نصر قادري

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