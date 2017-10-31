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سياسي جنوبي : على التحالف ان يقف بمسؤولية أمام العبث الذي تمارسه حكومة بن دغر في عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 01:49 مساءً

 

قال عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي لطفي شطارة في تغريدة رصدها "شبوه برس" أن على التحالف ان يقف بمسؤولية امام العبث الذي تمارسه حكومة بن دغر،التي تدفع الى تفجير الوضع في عدن من خلال محاصرة الناس بالخدمات،الوضع يتأزم .

 

من ناحية أخرى قال الكاتب والسياسي "أحمد الربيزي" في تغريده تابعها موقع "شبوه برس" على صفحته : أن ما يجري في عدن من عقاب جماعي لسكانها من حكومة بن دغر والشرعية لا يرضي الله ولا عباده وعلى التحالف النظر في ما يجري قبل أن تسقط في كارثة الفوضى .

 

 

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