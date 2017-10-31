سياسي جنوبي : على التحالف ان يقف بمسؤولية أمام العبث الذي تمارسه حكومة بن دغر في عدن قال عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي لطفي شطارة في تغريدة رصدها "شبوه برس" أن على التحالف ان يقف بمسؤولية امام العبث الذي تمارسه حكومة بن دغر،التي تدفع الى تفجير الوضع في عدن من خلال محاصرة الناس بالخدمات،الوضع يتأزم . من ناحية أخرى قال الكاتب والسياسي "أحمد الربيزي" في

الهلال يوزع هدايا وحقائب مدرسية على اطفال مدرسة بحضرموت قدمت هيئة الهلال الأحمرالإماراتي اليوم حقائب مدرسية وهدايا متنوعة لأطفال مدرسة الاحقاف بمديرية السوم بوادي حضرموت، في إطار حملتها الانسانية لادخال السرور على قلوب هذه الفئة. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لفريق الهلال في حضرموت ولدولة الإمارات التي تواصل

فساد علي محسن الاحمر يصل أعماق بحر المهرة ‘‘شركة تصدير الاسماك‘‘ نموذجا !! تعود بداية قصة شركة تصدير الاسماك بالمهرة في مدينة نشطون الساحلية الى فترة سابقة في عهد دولة الجنوب حيث كانت هذه الشركة مملوكة للدولة الجنوبية تحت مسمى جمعية الصيادين. حيث كانت جمعية الصيادين تقوم بتعليب الاسماك و تصديرها الى الخارج وبعد الحرب على الجنوب في صيف

استقطاع 30 ألف ريال من مرتبات جنود اللواء 15 في أبين قال جنود باللواء 15 مشاة بزنجبار محافظة أبين إن استقطاعات وصلت إلى 30 ألف ريال من مرتب الجندي الواحد طالتهم دون وجه حق. وذكر الجنود أن المسؤولين باللواء يتحججون بعدم الالتزام في الدوام داخل اللواء. وطالبوا قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن ومحافظ أبين اللواء