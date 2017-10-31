استقطاع 30 ألف ريال من مرتبات جنود اللواء 15 في أبين

قال جنود باللواء 15 مشاة بزنجبار محافظة أبين إن استقطاعات وصلت إلى 30 ألف ريال من مرتب الجندي الواحد طالتهم دون وجه حق.

وذكر الجنود أن المسؤولين باللواء يتحججون بعدم الالتزام في الدوام داخل اللواء.

وطالبوا قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن ومحافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم "بالتوجيه بوقف هذه الخصميات ومحاسبة من يقوم بها، ووقف الفساد المالي المتبع في المؤسسة العسكرية"، وقالوا: "إذا كانت قيادة اللواء تريد منا أن نلتزم في المعسكر عليها توفير لنا حقوقنا من غذاء وفرش وبطانيات وسلاح وذخائر، حينها سنكون أول من يلتزم في أداء الواجب العسكري".

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