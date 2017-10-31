إلتحام قوات النخبة والحزام الأمني في المحفد نصرا يستحق الإحتفال

التحام قوات النخبه وقوات الحزام في المحفد يمثل نصرا يستحق الاحتفال به في كل الارض الجنوبية فقد حسمت المعركة مع الارهاب وصارت ارض شبوه وارض ابين ارضاً لا مكان فيها للارهاب العفاشي الاخونجي الذي مثل لاعوام طويله عاهه اراد طغاة صنعاء ومارب المحتلين يلصقوها بالجنوب لاجل تضل قضيتنا الجنوبية الظافره في اتون الازمات التى يدفن بها جنوبنا العربي .

انه لمنظر مثير للفخر الوطني الجنوبي عندما تعانق البطلان البوحر وابو اليمامه عند اللقاء في المحفد .

تحيةً ثوريه جنوبيه لهولاء الشباب الصغار في السن والرتبه الكبار في الوطنية وفي القتال وفي القياده وان هذا النصر قد جاء ليعزز الجوله الناجحة للقايد عيدروس الزبيدي التي مثلة ايضاً فرض واقع الجنو ب كدوله تمتلك تاييداً شعبيا كاسحاً الغى إلى الابد مزاعم اللا شرعية

الزائفه وحركات بن دغر التعيسه وتطرح على العالم بقوه حق الجنوب في استعادت دولته المحترمه والشريك الوفي لدول الجوار والعالم .

فلتتواصل انتصارات الجنوب وللتظافر الجهود حتى تحقيق النصر والتحرير وقيام الدوله الجنوبية الفيدرالية .

الشيخ علي ثابت

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