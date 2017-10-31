السقوط الأخير

شرعية الفشل والفساد والاحتلال ستسقط او بالاساس هي ساقطه وسنسمع صوت ارتطامها الاخير

في مرحله حاسمه تم التعامل مع الشرعية كوسيلة اما الان فالوقت غير الوقت والاحداث تغيرت والواقع تغير وحتى الحرب بذاتها تغيرت

لا يزال هناك من يتبجح بالشرعية واهميتها ومغتر بها ونسي انها لا شيء ولم يعد النظر لها الا كمشكله حتى من الحلفاء وهناك حقيقة يتجاهلها المتبجحين بالشرعية وهي ان دول التحالف اعتمدت في تدخلها على علاقاتها ومقوماتها وقدمت الكثير للدول الكبرى المبتزه التي ترى ان هادي انتهت فترة حكمه وما موقفها من الشرعية الا مدفوع الثمن من التحالف والتحالف يمكنه ان يعمل دون الحاجة للشرعية دام انه سيدفع ويمول تحركه !

غرور ممثلي الشرعية انساهم ان المتغيرات لا تقف عند احد وان الشعب الجنوبي لم يؤيدها الا من اجل مصلحة الجنوب وبانه ينظر لها كشرعية احتلال .

اليوم من يتحدث عن خطورة مجابهة الشرعية هو مغيب عن الواقع والتحولات فما تسمى الشرعية انتهى استخدامها وسيتم رميها قريباً في سلة النفايات بعد ان تحملنا وتحمل التحالف كل وساختها وادواتها القبيحة .

/ نبيل عبدالله

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