الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي ينزلون الى شوارع المكلا للقاء مواطنيها (ملف صور)
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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 10:49 صباحاً
قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بالنزول إلى عدد شوارع المكلا والتقى المواطنين فيها .
وطاف الرجل على طول خور المكلا وتحدث لعدد من الاهالي . ووسط حي السلام احد اقدم الاحياء بالمكلا تناول الزبيدي وعدد من قيادات المجلس الشاي باحد المقاهي الشعبية وتبادلوا الحديث مع مواطنين.
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