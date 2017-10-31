الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي ينزلون الى شوارع المكلا للقاء مواطنيها (ملف صور)

قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بالنزول إلى عدد شوارع المكلا والتقى المواطنين فيها .

وطاف الرجل على طول خور المكلا وتحدث لعدد من الاهالي . ووسط حي السلام احد اقدم الاحياء بالمكلا تناول الزبيدي وعدد من قيادات المجلس الشاي باحد المقاهي الشعبية وتبادلوا الحديث مع مواطنين.

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