المجلس الإنتقالي يعلن جاهزيته للمشاركة في الحوارات الجديدة القادمة لتمثيل الجنوب .

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الاعتيادي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي.

ووقفت هيئة الرئاسة أمام عدد من القضايا المتصلة بتفاعلات الأوضاع في كافة محافظات الجنوب، وعبّرت هيئة رئاسة المجلس خلال مناقشتها لنتائج زياراتها لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة عن تثمينها لنتائج هذه الزيارات التي جاءت في إطار استكمال هيئات المجلس وإشهار قياداته المحلية في محافظات الجنوب.

ووجهت التحية لأبناء شعب الجنوب في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة على تفاعلهم مع هذه الزيارات والزخم الجماهيري الذي قوبلت به فعاليات إشهار الجمعية الوطنية والقيادات المحلية بالمحافظات.

كما وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمام الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعب الجنوب نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية والخدماتية في مختلف محافظات الجنوب والتدهور المتنامي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مجددة رفضها للممارسات العابثة التي أدت وتؤدي إلى تفاقم التدهور على مختلف المستويات في محافظات الجنوب، داعية الأشقاء بدول التحالف العربي للتدخل العاجل وإيقاف ذلك التدهور ووضع حد لعبث الحكومة الفاشلة.

وخلال مناقشتها لنتائج اجتماعات وزراء خارجية دول التحالف العربي ورؤساء هيئات الأركان العامة بدول التحالف المنعقدة يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض، أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على استمرار شراكة الجنوب مع دول التحالف العربي وتطلعها إلى تعزيز تلك العلاقة لاستكمال أهداف عملية عاصفة الحزام ومكافحة الإرهاب واستمرار الدعم للجهود الإنسانية والإغاثية، كما أكدت هيئة الرئاسة على جاهزية أبناء الجنوب للمشاركة في الحوارات الجديدة القادمة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت هيئة رئاسة المجلس عن دعمها لاستكمال تشكيل قوات النخبة والحزام الأمني بكافة محافظات الجنوب، مشيدة بالدور الفاعل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد مكافحة الإرهاب، معبرة عن تثمينها وإشادتها بالانتصارات التي حققتها قوات الحزام الأمني على الجماعات الإرهابية خلال اليومين الماضيين في مديرية المحفد بمحافظة أبين، وذلك في إطار عملية اجتثات الإرهاب وتطهير محافظات الجنوب من ويلاته، وأهابت هيئة رئاسة المجلس بجميع مواطني الجنوب إلى الوقوف بجانب قوات الحزام والنخبة لمكافحة الإرهاب ودعم الدور المتميز للتحالف العربي .

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