حملة مداهمات واسعة لملاحقة عناصر القاعدة بالمحفد
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شبوه برس - خاص - أبين المحفد
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 10:30 صباحاً
افادت مصادر مسؤولة في أبين ان قوات الحزام الامني بقيادة عبداللطيف السيد وابو اليمامه شنت حملة مداهمات طالت المنازل بالمحفد من قبل قوات التدخل السريع والحزام الأمني للبحث عن العناصر الارهابية.
وفي ذان السياق قالت مصادر خاصة لــ”سمانيوز” ان قوات التدخل السريع والحزام الأمني هاجمة قريتي الحاق والقراره بالمحفد للبحث عن مطلوبين وتقوم باعتقال اقارب المشتبه بهم.
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