حملة مداهمات واسعة لملاحقة عناصر القاعدة بالمحفد

إلتحام قوات النخبة والحزام الأمني في المحفد نصرا يستحق الإحتفال التحام قوات النخبه وقوات الحزام في المحفد يمثل نصرا يستحق الاحتفال به في كل الارض الجنوبية فقد حسمت المعركة مع الارهاب وصارت ارض شبوه وارض ابين ارضاً لا مكان فيها للارهاب العفاشي الاخونجي الذي مثل لاعوام طويله عاهه اراد طغاة صنعاء ومارب المحتلين يلصقوها بالجنوب

السقوط الأخير شرعية الفشل والفساد والاحتلال ستسقط او بالاساس هي ساقطه وسنسمع صوت ارتطامها الاخير في مرحله حاسمه تم التعامل مع الشرعية كوسيلة اما الان فالوقت غير الوقت والاحداث تغيرت والواقع تغير وحتى الحرب بذاتها تغيرت لا يزال هناك من يتبجح بالشرعية واهميتها ومغتر بها ونسي انها

الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي ينزلون الى شوارع المكلا للقاء مواطنيها (ملف صور) قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بالنزول إلى عدد شوارع المكلا والتقى المواطنين فيها . وطاف الرجل على طول خور المكلا وتحدث لعدد من الاهالي . ووسط حي السلام احد اقدم الاحياء بالمكلا تناول الزبيدي وعدد من قيادات

المجلس الإنتقالي يعلن جاهزيته للمشاركة في الحوارات الجديدة القادمة لتمثيل الجنوب . عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الاعتيادي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي. ووقفت هيئة الرئاسة أمام عدد من القضايا المتصلة بتفاعلات الأوضاع في كافة محافظات الجنوب، وعبّرت هيئة