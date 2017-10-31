هناك تفهم إقليمي ودولي لضرورة المجلس الانتقالي.. الشيخ بن فريد: بن دغر شخص متقلب وكل يوم بوجه

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ صالح بن فريد العولقي ان نتائج الجولة الخارجية التي قام بها رئيس المجلس ونائبه وعدد من أعضائه كانت ناجحة وايجابية .. وافاد العولقي في حوار صحفي بأن هناك تفهما إقليميا ودولياً كبيراً لضرورة تأسيس المجلس لقيادة الجنوب .

لمزيد من التفاصيل نترككم مع نص الحوار في السطور التالية :

-ما هي المعوقات التي أعاقت انعقاد اجتماع المجلس في المكلا وهل صحيح ان دول التحالف مارست ضغوطاً لتجميد المجلس ؟

الحمد لله وبتوفيق الله أن جعلنا نتوّج جميع الجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية وجرت محاولات عديدة وحديثة من كل الأخيار للم شمل الجنوبيين وتوجت أخيراً بالمجلس الانتقالي بقيادة الأخ عيدروس الزبيدي وهذا يعتبر انجاز كبير جداً أتى في الوقت المناسب. ليس هناك شك أنه كان هناك حماس كبير لعقد هذا اللقاء بكامل أعضاء المجلس الانتقالي ولقد اتفقنا على أن يكون المجلس يعقد في مدينة المكلا محافظة حضرموت بدعوة من الأخ أحمد سعيد بن بريك وقد أبدى استعداد كبير لحشد جماهير هذه المناسبة العظيمة وقد اتفقنا على أن يكون هذا اللقاء خلال أيام لا تتجاوز 5 أيام أو أسبوع والذي حدث فيما بعد أنه غادر للإعداد لهذا اللقاء الكبير بأعضاء المجلس الانتقالي وللأسف فقد استدعي إلى المملكة العربية السعودية على عجل بينما كان يعد لاستعدادات انعقاد لقاء أعضاء المجلس الانتقالي ولكنه تأخر في المملكة والحمد لله اليوم تم عقد هذا الاجتماع بكامل أعضاءه عدا 3 سيحضرون قريباً , وأما الأخبار التي تتحدث عن ضغوطات من قبل الأشقاء في الخليج فهي محض افتراء ومجرد أضغاث أحلام في نفوس أعداء الجنوب.

-وسائل اعلامية تحدثت عن احتجاز أعضاء المجلس الانتقالي لدى دول الخليج، ما صحة ذلك ؟

لا صحة لذلك، الأخ عيدروس كانت له ظروفه ونحن أيضاً كانت لنا ظروفنا نتيجة ضعف وسائل النقل من وإلى الخارج ولكن لا شك من أن دول التحالف ستقف معنا حتى تحقيق مطلبنا.

-ما هي نتائج الجولة الخارجية التي قام بها رئيس المجلس ونائبه وعدد من أعضاء المجلس ؟

الأمور ولله الحمد تبشر بخير وقضية الجنوب بدأت منذ 94 وتصعدت في العشر السنوات الأخيرة وكنا نتمنى طوال السنوات الماضية أن تحتضننا بعض هذه الدول لعقد مؤتمر جنوبي ولكن الظروف لم تسمح آنذاك ولله الحمد الان أصبحت كل الدول تتناول قضيتنا باهتمام .

-هل استطيع القول ان هناك تفهم اقليمي ودولي لضرورة تشكيل المجلس؟

نعم هناك تفهم كبير وكبير جداً وهذا ما لمسناه من خلال لقاءاتنا بمسؤلين من عدة دول.

-بن دغر هدد باجتياح المليشيات لعدن مرة أخرى، ما هو تعليقكم؟

بن دغر شخص متقلب كما هو معروف كل يوم بوجه كان مع الاشتراكي وتحول مع عفاش واليوم مع هادي ولا استبعد ان يكون .. ولكن نقول أننا ثابتين على الأرض وسنظل كذلك إلى ماشاء الله.

- ما هي خططكم للمستقبل القريب ؟ وهل سينشأ مجلس عسكري؟

تواجد أعضاء المجلس في الاجتماع ما هو إلا للعمل المستمر وتقديم كل ما لدينا للشعب الجنوبي ، وبالنسبة للمجلس العسكري فإمكانية إنشاء مجلس عسكري هو موضوع مطروح للأخوة العسكريين ولا فرق بيننا وبينهم.

-شعب الجنوب قادم على ذكرى 7 يوليو وهي ذكرى انطلاقة الثورة الجنوبية ما هي دعوتكم لجماهير شعبنا؟

7 يوليو يمثل ذكرى الاحتلال وبنفس الوقت ذكرى انتصار الجنوب وبإذن الله سنحقق أملنا الكبير في بناء دولتنا الجنوبية القادمة التي لا تستثني أحد إلا من يريد أن يستثني نفسه ولن تكون محصورة على جماعة معينة أو قبيلة أبداً، وبنفس الوقت نقول للأخوة الشماليين الذين هم مواطنين وليسو سياسيين أننا سنظل أخوة كما كنا منذ سنين ولم نتحسس منكم يوماً ومصالحكم وأملاككم ستظل كما كانت في السابق، وعدم قبولهم لنا سيجعلهم الخاسر الأكبر. أدعو الجماهير للزحف للاحتشاد في ذكرى 7 يوليو وأن يلبوا دعوة الواجب وهذه الرسالة هي للداخل وللخارج وللحلفاء وللأمم المتحدة.

*- شبوه برس – اليوم الثامن : علي الهدياني

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