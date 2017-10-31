سياسي في واشنطن : بن دغر إلتحق بالشرعية مقابل 20 مليون دولار

قال سياسي مقيم في واشنطن أن الرئيس هادي يعلم ان بن دغر سارق وفاسد ليس من اليوم ولكن منذ التحاقه بالشرعية مقابل٢٠ مليون دولار وليس رفضا للانقلاب كما يزعم.

وقال السياسي "أحمد الصالح" في منشور على صفحته الخاصة رصده موقع "شبوه برس" أن الوحيد الذي تفاجئ بتصرف بن دغر هو المحافظ المفلحي لانه لم يتوقع ذلك وكان يظن ان هذه الحكومة همها الوطن كما تدعي في الإعلام. وللأسف بعد هذا كله سيبُعد المفلحي ويبقى بن دغر فلا مكان في هذه الحكومة الا للفاسدين فقط.

من جهة أخرى أطلع موقع "شبوه برس" على معلومات تداولها ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي حملت بيانات عن المبالغ المالية الشهرية التي يتقاضاها بن دغر وأفراد أسرته وهي متواضعه قياسا على ما يتحدث به أولوا الإطلاع على فساد الشرعية اليمنية .

تتقاضى أسرة بن دغر من الرواتب شهريا ؟

١. احمد عبيد بن دغر رئيس وزراء 13000$

٢. بن دغر وكيل وزارة الشؤون القانونية 6000$.

٣. عبد الله بن دغر درجة وزير في مكتب والده 7500$

٤. ياسمين الفاطمي زوجة رئيس الوزراء وكيل وزارة 5000$

٥. ميرفت مجلي زوجة رئيس الوزراء سفيرة 7000$

٦. الشاذلي مجلي صهير رئيس الوزراء 6000$

#المجموع 44500$ وهي تعادل سبعة عشر مليون ومائة واثنين وثلاثين الف...... مرتبات أفراد كتيبتين في الجيش ..

اتبعنا على فيسبوك