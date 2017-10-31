منذ
إلتحام قوات النخبة والحزام الأمني في المحفد نصرا يستحق الإحتفال
  التحام قوات النخبه وقوات الحزام في المحفد  يمثل نصرا يستحق الاحتفال به في كل الارض الجنوبية فقد حسمت المعركة مع الارهاب وصارت ارض شبوه وارض ابين ارضاً لا مكان فيها للارهاب العفاشي الاخونجي الذي مثل لاعوام طويله عاهه اراد طغاة صنعاء ومارب المحتلين يلصقوها بالجنوب
منذ 9 دقائق
السقوط الأخير
  شرعية الفشل والفساد والاحتلال ستسقط او بالاساس هي ساقطه وسنسمع صوت ارتطامها الاخير في مرحله حاسمه تم التعامل مع الشرعية كوسيلة اما الان فالوقت غير الوقت والاحداث تغيرت والواقع تغير وحتى الحرب بذاتها تغيرت   لا يزال هناك من يتبجح بالشرعية واهميتها ومغتر بها ونسي انها
منذ 18 دقيقه
الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي ينزلون الى شوارع المكلا للقاء مواطنيها (ملف صور)
  قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بالنزول إلى عدد شوارع المكلا والتقى المواطنين فيها . وطاف الرجل على طول خور المكلا وتحدث لعدد من الاهالي . ووسط حي السلام احد اقدم الاحياء بالمكلا تناول الزبيدي وعدد من قيادات
منذ 34 دقيقه
المجلس الإنتقالي يعلن جاهزيته للمشاركة في الحوارات الجديدة القادمة لتمثيل الجنوب .
  عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الاعتيادي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي.   ووقفت هيئة الرئاسة أمام عدد من القضايا المتصلة بتفاعلات الأوضاع في كافة محافظات الجنوب، وعبّرت هيئة
منذ 36 دقيقه
حملة مداهمات واسعة لملاحقة عناصر القاعدة بالمحفد
  افادت مصادر مسؤولة في أبين ان قوات الحزام الامني بقيادة عبداللطيف السيد وابو اليمامه شنت حملة مداهمات طالت المنازل بالمحفد من قبل قوات التدخل السريع والحزام الأمني للبحث عن العناصر الارهابية.   وفي ذان السياق قالت مصادر خاصة لــ”سمانيوز” ان قوات التدخل السريع
الرئيسية اخبار المحافظات سياسي في واشنطن : بن دغر إلتحق بالشرعية مقابل 20 مليون دولار
اخبار المحافظات

سياسي في واشنطن : بن دغر إلتحق بالشرعية مقابل 20 مليون دولار

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - واشنطن
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 09:02 صباحاً

 

قال سياسي مقيم في واشنطن أن الرئيس هادي يعلم ان بن دغر سارق وفاسد ليس من اليوم ولكن منذ التحاقه بالشرعية مقابل٢٠ مليون دولار وليس رفضا للانقلاب كما يزعم.

 

وقال السياسي "أحمد الصالح" في منشور على صفحته الخاصة رصده موقع "شبوه برس" أن الوحيد الذي تفاجئ بتصرف بن دغر هو المحافظ المفلحي لانه لم يتوقع ذلك وكان يظن ان هذه الحكومة همها الوطن كما تدعي في الإعلام. وللأسف بعد هذا كله سيبُعد المفلحي ويبقى بن دغر فلا مكان في هذه الحكومة الا للفاسدين فقط.

 

من جهة أخرى أطلع موقع "شبوه برس" على معلومات تداولها ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي حملت بيانات عن المبالغ المالية الشهرية التي يتقاضاها بن دغر وأفراد أسرته وهي متواضعه قياسا على ما يتحدث به أولوا الإطلاع على فساد الشرعية اليمنية .

 

تتقاضى أسرة بن دغر من الرواتب شهريا ؟

١. احمد عبيد بن دغر رئيس وزراء 13000$

٢. بن دغر وكيل وزارة الشؤون القانونية 6000$.

٣. عبد الله بن دغر درجة وزير في مكتب والده 7500$

٤. ياسمين الفاطمي زوجة رئيس الوزراء وكيل وزارة 5000$

٥. ميرفت مجلي زوجة رئيس الوزراء سفيرة 7000$

٦. الشاذلي مجلي صهير رئيس الوزراء 6000$

#المجموع 44500$ وهي تعادل سبعة عشر مليون ومائة واثنين وثلاثين الف...... مرتبات أفراد كتيبتين في الجيش  ..

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة