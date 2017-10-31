عدن_تحاصر .. انقطاع تام للكهرباء في عدن وسط تجاهل حكومي فاضح

ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين في عدن، اليوم الى 20 ساعة في اليوم وسط عجز حكومي فاضح عن توفير الوقود لمحطات الكهرباء والمحروقات.

وتصاعدت أزمة الكهرباء في عدن نتيجة إيقاف تزويد المحطات بالوقود.

ووصلت ساعات انقطاعات التيار الكهربائي إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، فيما بقيت الجهات المسؤولة في موقع المتفرج، بعدما أثبتت حكومة هادي فشلها في إنهاء مشكلة الكهرباء بالحلول الجزئية.

وارتفعت، كذلك، تكاليف النقل والمواصلات العامة بنحو الضعف، وسط صعوبة في وصول الطلاب إلى المدارس والجامعات. وبلغت نسبة ارتفاع تلك التكاليف 50%، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من ذوي الدخل المحدود.

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