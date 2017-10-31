عدن_تعاقب : موجة احتجاجات تعم مديريات عدن ودعوات للإضراب العام (صور)

اندلعت مساء البارحة موجة احتجاجات عارمة اجتاحت عدد من مديريات محافظة عدن منها كريتر والمنصورة والشيخ عثمان حيث قطع شبان الشوارع الرئيسة بالاطارات المحترقة احتجاجآ على الانقطاعات الكارثية للكهرباء وانعدام المشتقات النفطية .

في هذه الاثناء اطلق ناشطون دعوات للإضراب لكل موظفي الدولة في كل المرافق الحكومية والخاصة وجميع المدارس والكليات والمعاهد وذلك للضغظ على الحكومة لتلبية اقل المتطلبات الضرورية وهي الكهرباء والمشتقات النفظية وخفض اسعار العملات والمواد الغدائية التي وصلت للحد الجنوني.

ودعا النشطاء الجميع الى الالتزام والوقوف صفا واحدا من اجل الحصول على حقوقهم ابتداءا من يوم غد الثلاثاء .

اتبعنا على فيسبوك