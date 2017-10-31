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#عدن_تذبح : مستشفيات عدن الأهلية تعلن انهيار الخدمات الطبية جراء انقطاع الكهرباء عن المدينة

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 07:41 صباحاً
مرضى في أحد مشافي عدن يعيشون في الظلام

 

أعلنت المستشفيات الأهلية في عدن انهيار الخدمات الطبية جراء انقطاع الكهرباء عن المدينة (وثيقة)

 

وفي مناشدة بعثت بها عدد من المستشفيات الأهلية الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ عدن جاء فيها:

نود الإفادة بأننا على وشك إغلاق المستشفيات بسبب الانطفاءات الطويلة والمستمرة للكهرباء وعدم توفر الديزل بشركة النفط ولا حتى بالسوق السوداء وتم استنفاد كل المخزون بالمستشفيات حيت لانستطيع استقبال اي جرحى او حالات مرضية ناهيك امتلاء مستشفياتنا بالجرحى لهذا السبب نرجو تكرمكم باتخاذ اجراء طارىء لتمويل المستشفيات بالديزل.

1_مستشفى البريهي.

2_مستشفى الوالي.

3_مستشفى صابر.

4_مستشفى النقيب.

 

 

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