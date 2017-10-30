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مليشيا حزب الاصلاح تسلم مواقع عسكرية في جبل هان بتعز للحوثيين

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شبوه برس - خاص - تعز
الاثنين 30 أكتوبر 2017 05:15 مساءً

 

انسحبت قوات عسكرية تنتمي إلى حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن من مواقع عسكرية عدة جنوب غربي مدينة تعز، وسلمتها لميليشيات الحوثي.

 

وتركزت عملية التسليم في جبل هان، الذي يطل على المنفذ الوحيد الرابط بين تعز وعدن والذي استعادته قوات الشرعية قبل أشهر.

وبالسيطرة على جبل هان يعيد الحوثيون حصارهم على مدينة تعز من أربعة اتجاهات بعد ما كان من ثلاثة محاور.

 

ويشكو الجنود المحسوبون على قوات الشرعية من رفض قائد محور تعز المحسوب على تنظيم الإخوان العميد خالد فضل، من عدم تسليمهم ذخائر وأسلحة.

ويشكون أيضا من عدم دفع مرتبات للمرابطين في الجبهات وصرفها للمنتمين الى حزب الإصلاح، القابعين في منازلهم .

 

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