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زار متحف المحضار: الزبيدي: زيارتنا فرصة لتلمس واقع الفن والثقافة في الشحر...

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شبوه برس - خاص - الشحر
الاثنين 30 أكتوبر 2017 05:03 مساءً

 

عاد رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء هيئة الرئاسة، اليوم، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت عقب زيارة مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة، وسط ترحيب شعبي كبير في مناطق مرور موكب رئاسة المجلس الانتقالي.

 

كما زار الرئيس الزُبيدي وأعضاء المجلس في طريق عودتهم إلى المكلا، متحف الشاعر الكبير حسين أبوبكر المحضار في مدينة الشحر.

 

وكان الرئيس الزُبيدي، قام خلال زيارته إلى المهرة بتدشين أعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس في المهرة، كما عقد عدد من اللقاءات المنفصلة مع ممثلات القطاع النسوي، والأعيان والمشائخ والوجهاء من أبناء المهرة، والمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى وقيادات وممثلي الحراك الجنوبي في المهرة، ركزت في مجملها على استكمال وبناء هيئات ودوائر المجلس الانتقالي.

 

وأكد الرئيس الزُبيدي، خلال لقاءاته في المهرة أن المجلس الانتقالي هو مشروع الجنوب كله من المهرة إلى باب المندب، وأنه مع كافة مطالب أبناء الجنوب في نيل الحقوق والحريات تحت سقف دولة الجنوب العربي.

 

وأشاد بمواقف أبناء المهرة إلى جانب اخوانهم في مختلف المحافظات الجنوبية، وجهودهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وحثهم على مضاعفة جهودهم في الجانب الأمني لصون ثروتهم ومنافذهم البحرية والبرية والجوية.

 

وخلال زيارته إلى متحف الشاعر المحضار، طاف الرئيس الزُبيدي وأعضاء المجلس في كافة أرجاء المتحف، وتعرفوا من القائمين على المتحف على صورة شاملة للموروث والإرث الشعري الذي تركه الشاعر الراحل حسين المحضار، باعتباره إحدى القامات الشعرية في بلادنا.

 

وقال الزُبيدي: إن زيارتنا إلى متحف المحضار تعد بمثابة فرصة لتلمس واقع الفن والثقافة في مدينة الشحر بحضرموت والجنوب، وشكر القائمين على المتحف نظير جهودهم المبذولة رغم شحة الإمكانيات، ونحن بدورنا نعدهم بتعزيز الجوانب الفنية والثقافية بشكل عام وإعادة الاعتبار للثقافة الجنوبية كونها ثقافة متأصلة وجذرية في عمق التاريخ الجنوبي.

 

 

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