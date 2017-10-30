إعلان محافظة أبين بالكامل خالية من الجماعات المتطرفة

أعلن قائد اللواء الأول دعم وإسناد ” منير اليافعي ” تطهير أبين من عناصر تنظيم القاعدة وداعش .

وقال ابو اليمامة في تصريح صحفي له نعلن تطهير محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الحملة الأمنية والتي استهدفت مواقعهم في محافظة أبين .

وأضاف ان من تبقى من عناصر هاربة في الجبال وخلايا نائمة سيتم ملاحقتهم، حيث سيتم نشر قوات الحزام في كامل المناطق المناطق لتعقب عناصر التنظيم .

وقال في تصريح صحفي من وسط مركز مديرية المحفد، ان قوات الحزام الامني باتت مسيطرة بشكل كامل على المحفد، وذلك عقب حملة أمنية نفذتها قوات الحزام الامني والدعم والإسناد صباح اليوم .

وأضاف ان سيارة دينا مفخخة استهدفت سيارته الشخصية وتسببت في مقتل احد حراسته بالإضافة الى إصابة 5 آخرين .

وشكر العميد اليافعي أبناء مديرية المحفد وكافة محافظة أبين على تعاونهم، وقال ان نجاح الحملة يأتي بفضل تعاون أبناء أبين الذين كانوا عون وسند للحملة .

كما شكر دولة الامارات على دعمها ومساندتها وإشرافها على الحملة الامنية منذ انطلاقها قبل أشهر .

بدوره قال قائد الحزام الأمني في أبين “عبداللطيف السيد” ان أبين عانت كثيراً من الجماعات الإرهابية، وآن الأوان لتستريح من شرورهم .

وأضاف ان قوات الحزام الامني ستسمر في ملاحقة الهاربين والخلايا النائمة، وستقوم بنشر قواتها ونصب النقاط في المناطق المحررة من عناصر التنظيم .

كما توجه بالشكر والتقدير لأبناء أبين وقوات التحالف العربي وعلى رأسها الامارات لدعمهم ومساندتهم خلال المرحلة الماضية .

وفي مركز مديرية المحفد التقى قائد قوات النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر مع قائد الحزام الامني وقائد اللواء الاول دعم واسناد، في رسالة واضحة على تأمين محافظتي شبوة وأبين .

تفاصيل عملية المحفد :

وفي تفاصيل عملية المحفد قال مصدر في الحزام الامني ان قوات كبيرة من الحزام الامني أبين والدعم والإسناد اللواء الأول، سيرت صباح اليوم حملة أمنية الى مركز مديرية المحفد .

وأضاف ان سيارة الاستطلاع التابعة للقائد منير اليافعي ” ابو اليمامة كانت في مقدمة القوة للاستطلاع وكشف العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وفي منطقة “وادي ضيقة ” تعرضت سيارة الاستطلاع لإطلاق نار من الجبال المحيطة، حيث قام سائق السيارة بإيقافها بشكل عرضي لقطع الخط على الموكب، بينما هو نزل وهو عدد من الإفراد للرد على مصدر إطلاق النيران .

وأضاف المصدر انه وبعد نزول سائق السيارة والجنود للرد على مصدر النيران، جاءت سيارة نوع دينا مسرعة في محاولة للانفجار في موكب القيادة، الا انه انفجرت عقب اصطدامها في سيارة الاستطلاع وهو ما تسبب في استشهاد احد أفراد الحملة الأمنية من قوات الدعم والإسناد .

وقال المصدر ان السيارة المفخخة كان على متنها كميات ضخمة من المتفجرات، وقدر الله ولم تنفجر في الموكب الذي يظم القيادات والقوة المتجهة صوب المحفد وهو ما ساهم في تخفيف الضحايا .

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