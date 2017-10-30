منذ
مليشيا حزب الاصلاح تسلم مواقع عسكرية في جبل هان بتعز للحوثيين
  انسحبت قوات عسكرية تنتمي إلى حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن من مواقع عسكرية عدة جنوب غربي مدينة تعز، وسلمتها لميليشيات الحوثي.   وتركزت عملية التسليم في جبل هان، الذي يطل على المنفذ الوحيد الرابط بين تعز وعدن والذي استعادته قوات الشرعية قبل أشهر. وبالسيطرة على
منذ 5 دقائق
بن دغر يقر بفضيحة المليارات المسحوبة من إيرادات عدن باعتبارها أموالاً سيادية
  اعتقد بن دغر واهما،أنه قد أثبت للرئيس والشعب اليمني عن براءته بذلك الرد الإقراري منه بالتورط بفضيحة سحب أكثر من 14مليون دولار من حساب حكومي لمحافظة عدن معتمدة بتوجيهات رئاسية لتنفيذ مشاريع ترميم ضرورية واصلاحات غاية في الاهمية بصندوق نظافة وتحسين محافظة  عدن،والقيام
منذ 13 دقيقه
زار متحف المحضار: الزبيدي: زيارتنا فرصة لتلمس واقع الفن والثقافة في الشحر...
  عاد رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء هيئة الرئاسة، اليوم، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت عقب زيارة مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة، وسط ترحيب شعبي كبير في مناطق مرور موكب رئاسة المجلس الانتقالي.   كما زار
منذ 18 دقيقه
إعلان محافظة أبين بالكامل خالية من الجماعات المتطرفة
  أعلن قائد اللواء الأول دعم وإسناد ” منير اليافعي ”  تطهير أبين من عناصر تنظيم القاعدة وداعش . وقال ابو اليمامة في تصريح صحفي له نعلن تطهير محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الحملة الأمنية والتي استهدفت مواقعهم في محافظة أبين
منذ 20 دقيقه
تزايد انقطاع الكهرباء إلى 8 ساعات وتوقعات بانطفاء كامل عدن
  عادت ازمة الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي في العاصمة عدن بصورة سيئة أمس الأحد مع خروج محطات توليد الطاقة سوا الحكومية او المستأجرة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود منذ يومين لتبلغ ساعات الإنطفاء الى أعلى ذروتها 8 ساعات في مقابل تشغيل ساعتين على الأقل.   وتسببت أزمة
الرئيسية اخبار المحافظات إعلان محافظة أبين بالكامل خالية من الجماعات المتطرفة
اخبار المحافظات

إعلان محافظة أبين بالكامل خالية من الجماعات المتطرفة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - أبين المحفد
الاثنين 30 أكتوبر 2017 04:58 مساءً

 

أعلن قائد اللواء الأول دعم وإسناد ” منير اليافعي ”  تطهير أبين من عناصر تنظيم القاعدة وداعش .

وقال ابو اليمامة في تصريح صحفي له نعلن تطهير محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الحملة الأمنية والتي استهدفت مواقعهم في محافظة أبين .

 

وأضاف ان من تبقى من عناصر هاربة في الجبال وخلايا نائمة سيتم ملاحقتهم، حيث سيتم نشر قوات الحزام في كامل المناطق المناطق لتعقب عناصر التنظيم .

 

وقال في تصريح صحفي من وسط مركز مديرية المحفد، ان قوات الحزام الامني باتت مسيطرة بشكل كامل على المحفد، وذلك عقب حملة أمنية نفذتها قوات الحزام الامني والدعم والإسناد صباح اليوم .

 

وأضاف ان سيارة دينا مفخخة استهدفت سيارته الشخصية وتسببت في مقتل احد حراسته بالإضافة الى إصابة 5 آخرين .

 

وشكر  العميد اليافعي أبناء مديرية المحفد وكافة محافظة أبين على تعاونهم، وقال ان نجاح الحملة يأتي بفضل تعاون أبناء أبين الذين كانوا عون وسند للحملة .

 

كما شكر دولة الامارات على دعمها ومساندتها وإشرافها على الحملة الامنية منذ انطلاقها قبل أشهر .

 

بدوره قال قائد الحزام الأمني في أبين “عبداللطيف السيد”  ان أبين عانت كثيراً من الجماعات الإرهابية، وآن الأوان لتستريح من شرورهم .

 

وأضاف ان قوات الحزام الامني ستسمر في ملاحقة الهاربين والخلايا النائمة، وستقوم بنشر قواتها ونصب النقاط في المناطق المحررة من عناصر التنظيم .

 

كما توجه بالشكر والتقدير لأبناء أبين وقوات التحالف العربي وعلى رأسها الامارات لدعمهم ومساندتهم خلال المرحلة الماضية .

 

وفي مركز مديرية المحفد التقى قائد قوات النخبة الشبوانية   محمد سالم البوحر مع قائد الحزام الامني وقائد اللواء الاول دعم واسناد، في رسالة واضحة على تأمين محافظتي شبوة وأبين .

 

تفاصيل عملية المحفد :

وفي تفاصيل عملية المحفد قال مصدر في الحزام الامني  ان قوات كبيرة من الحزام الامني أبين والدعم والإسناد اللواء الأول، سيرت صباح اليوم حملة أمنية الى مركز مديرية المحفد .

 

وأضاف ان سيارة الاستطلاع التابعة للقائد منير اليافعي ” ابو اليمامة كانت في مقدمة القوة للاستطلاع وكشف العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وفي منطقة “وادي ضيقة ” تعرضت سيارة الاستطلاع لإطلاق نار من الجبال المحيطة، حيث قام سائق السيارة بإيقافها بشكل عرضي لقطع الخط على الموكب، بينما هو نزل وهو عدد من الإفراد للرد على مصدر إطلاق النيران .

 

وأضاف المصدر انه وبعد نزول سائق السيارة والجنود للرد على مصدر النيران، جاءت سيارة نوع دينا مسرعة في محاولة للانفجار في موكب القيادة، الا انه انفجرت عقب اصطدامها في سيارة الاستطلاع وهو ما تسبب في استشهاد احد أفراد الحملة الأمنية من قوات الدعم والإسناد .

 

وقال المصدر ان السيارة المفخخة كان على متنها كميات ضخمة من المتفجرات، وقدر الله ولم تنفجر في الموكب الذي يظم القيادات والقوة المتجهة صوب المحفد وهو ما ساهم في تخفيف الضحايا .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة