صحفي حضرمي : هناك تناغم وانسجام بين السلطة المحليّة بحضرموت والمجلس الانتقالي الجنوبي قال الأستاذ أنور التميمي رئيس تحرير صحيفة "جولدن نيوز" الإلكترونية في مقابلة أجرتها معه وكالة سبوتنيك الروسية ، إن زيارة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حضرموت، تأتي في إطار البرنامج التنظيمي المعد سلفاً، لإشهار فروع المجلس في

رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعقد أولى اجتماعاتها في المكلا عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، صباح اليوم، أولى اجتماعات المجلس بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. وناقش الاجتماع الذي ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي جملة من القضايا المتصلة بمهام وأعمال

هاني مسهور: يفضح توكل كرمان ويكشف بالأرقام سر تمويل تركيا وقطر لها فضح هاني مسهور، الناشطة الإخوانية توكل كرمان، مطالبًا بفتح ملفها وتتبع تمويلاتها المالية. وقال"مسهور"، في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، رصدها موقع "شبوه برس" ان تصنيف "مركز استهداف تمويل الارهاب" للشخصيات والكيانات المتورطة في تمويل الارهاب في اليمن يقتضي فتح ملف توكل

المجلس الإنتقالي ينجح في تقديم نفسه للداخل والخارج بامتياز نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في تقديم نفسه للداخل والخارج ،بصفته مؤسسة سياسية قوية' ، تمتلك القدرة والكفاءة لادارة الجنوب. كما اكتشف كثيرون في الداخل قبل الخارج، بروز شخصية الرئيس الزبيدي ،كرجل مرحلة وسياسي محنك يتمتع بكاريزما استثنائية ،تمتلك