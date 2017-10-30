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رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعقد أولى اجتماعاتها في المكلا

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شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 30 أكتوبر 2017 12:20 مساءً

 

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، صباح اليوم، أولى اجتماعات المجلس بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وناقش الاجتماع الذي ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي جملة من القضايا المتصلة بمهام وأعمال المجلس وتقييم النزول الميداني لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة.

ويأتي اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في مدينة المكلا ضمن برنامج زيارات رئاسة المجلس إلى عدد من محافظات الجنوب.

 

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