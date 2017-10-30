فضح هاني مسهور، الناشطة الإخوانية توكل كرمان، مطالبًا بفتح ملفها وتتبع تمويلاتها المالية.

وقال"مسهور"، في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، رصدها موقع "شبوه برس" ان تصنيف "مركز استهداف تمويل الارهاب" للشخصيات والكيانات المتورطة في تمويل الارهاب في اليمن يقتضي فتح ملف توكل كرمان وتتبع تمويلاتها المالية.

وتابع :

"تسلمت توكل كرمان من قطر في عام ٢٠١١م مبلغ (٦ مليون$) لدعم الثورة الشبابية او ما يسمى (الربيع العربي) في اليمن ومولت جزء من نشاطات الفوضى.

مستطردًا :

"حصلت توكل كرمان من قطر على مبلغ (٢٠ مليون $) أسست به قنوات (بلقيس ويمن شباب) وعدة مواقع اخبارية الكترونية تتبع كلها لتنظيم الاخوان.

وكتب:

"تمتلك توكل كرمان عقارات في تركيا لتدوير المبالغ المالية وللصرف على قناة بلقيس التي يوجد بها أكثر من ١٠٠ موظف جميعهم من كوادر الاخوان ،كما أنها تمتلك توكل كرمان مؤسسة خيرية لها مكاتب في محافظات يمنية منها تعز ومازالت هذه المكاتب تعمل حالياً، وكل تعاملاتها المالية تعتمد على النقد".

وزاد : "تم تحويل مبلغ (١٢ مليون $) من بنك قطر بعد قطع علاقات الرباعية العربية في يونيو

٢٠١٧م لتمويل منظمات حقوقية لتظليل الرأي العام ضد التحالف".

وواصل :

"تقود توكل كرمان من يوليو ٢٠١٧م حملة اساءة ضد السعودية والامارات عبر منصات اعلامية مختلفة ترتبط بتمويل مالي من حساباتها في تركيا وقطر".

واختتم:

"قدمت قطر جواز سفر قطري لتوكل كرمان من خلاله تتنقل منذ ٢٠١٢م ويتم فتح حسابات بنكية بالجواز القطري عادة".

مفاجآة.. هاني مسهور يفضح توكل كرمان ويكشف بالأرقام سر تمويل تركيا وقطر لها

هاني مسهور، الناشطة الإخوانية توكل كرمان، مطالبًا بفتح ملفها وتتبع تمويلاتها

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