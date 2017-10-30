منذ
هاني مسهور: يفضح توكل كرمان ويكشف بالأرقام سر تمويل تركيا وقطر لها
  فضح هاني مسهور، الناشطة الإخوانية توكل كرمان، مطالبًا بفتح ملفها وتتبع تمويلاتها المالية. وقال"مسهور"، في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، رصدها موقع "شبوه برس" ان تصنيف  "مركز استهداف تمويل الارهاب" للشخصيات والكيانات المتورطة في تمويل الارهاب في اليمن يقتضي فتح ملف توكل
منذ 14 دقيقه
المجلس الإنتقالي ينجح في تقديم نفسه للداخل والخارج
  بامتياز نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في تقديم نفسه للداخل والخارج ،بصفته مؤسسة سياسية قوية' ، تمتلك القدرة والكفاءة لادارة الجنوب.   كما اكتشف كثيرون في الداخل قبل الخارج، بروز  شخصية الرئيس الزبيدي ،كرجل مرحلة وسياسي محنك يتمتع بكاريزما استثنائية ،تمتلك
منذ 24 دقيقه
محلل سياسي في موسكو : إسقاط مشروع اليمن الواحد يبدأ من هنا؟
  قال الباحث السياسي في أحد مراكز الدراسات الروسية بموسكو أن قطع الطريق على مشروع اليمن الواحد يبدأ من توسيع قائمة الجمعية الوطنية واستيعاب بقية قيادات المكونات الجنوبية الاخرى في اطار الجمعية الوطنية وبالذات مكونات الحراك الجنوبي التي تحمل مشروع المجلس الانتقالي
منذ 29 دقيقه
بيحان : تضحيات قتالية مشرفة وأطماع الإخوان تعيق النصر
   لم يعد يثق سكان مديرية بيحان شمال غرب محافظة شبوة باي قوة تعتبر المحررة لمديرية بيحان والتي لازالت تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح منذ اكثر من عامين ونص عام… فعند صدور قرار من حكومة الشرعية قبل عامان بأعادة وتكوين اللواء 19مشاة سارع ابناء مديريات بيحان للانضمام ضمن
منذ 38 دقيقه
كفوا سهامكم عن الانتقالي
  مع تصاعد الاداء الانتقالي في المحافظات كثرت وتنوعت السهام الموجهة إليه وهو رد فعل طبيعي تقوم به عصابات وأحزاب الجمهورية العربية اليمنية..إلا أن الغير منطقي واللا مقبول وطنيا أن تأتي السهام من قوى وعناصر جنوبية لا نشكك في وطنيتها بقدر ما نفترض انها ضلت الطريق وأخطأت
الرئيسية اخبار المحافظات هاني مسهور: يفضح توكل كرمان ويكشف بالأرقام سر تمويل تركيا وقطر لها
اخبار المحافظات

هاني مسهور: يفضح توكل كرمان ويكشف بالأرقام سر تمويل تركيا وقطر لها

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - اليمن
الاثنين 30 أكتوبر 2017 07:55 صباحاً

 

فضح هاني مسهور، الناشطة الإخوانية توكل كرمان، مطالبًا بفتح ملفها وتتبع تمويلاتها المالية.

وقال"مسهور"، في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، رصدها موقع "شبوه برس" ان تصنيف  "مركز استهداف تمويل الارهاب" للشخصيات والكيانات المتورطة في تمويل الارهاب في اليمن يقتضي فتح ملف توكل كرمان وتتبع تمويلاتها المالية.

 

وتابع :

"تسلمت توكل كرمان من قطر في عام ٢٠١١م مبلغ (٦ مليون$) لدعم الثورة الشبابية او ما يسمى (الربيع العربي) في اليمن ومولت جزء من نشاطات الفوضى.                                               

مستطردًا :

"حصلت توكل كرمان من قطر على مبلغ (٢٠ مليون $) أسست به قنوات (بلقيس ويمن شباب) وعدة مواقع اخبارية الكترونية تتبع كلها لتنظيم الاخوان.

 

وكتب:

"تمتلك توكل كرمان عقارات في تركيا لتدوير المبالغ المالية وللصرف على قناة بلقيس التي يوجد بها أكثر من ١٠٠ موظف جميعهم من كوادر الاخوان ،كما أنها تمتلك توكل كرمان مؤسسة خيرية لها مكاتب في محافظات يمنية منها تعز ومازالت هذه المكاتب تعمل حالياً، وكل تعاملاتها المالية تعتمد على النقد".

 

وزاد : "تم تحويل مبلغ (١٢ مليون $) من بنك قطر بعد قطع علاقات الرباعية العربية في يونيو

٢٠١٧م لتمويل منظمات حقوقية لتظليل الرأي العام ضد التحالف".

 

وواصل :

"تقود توكل كرمان من يوليو ٢٠١٧م حملة اساءة ضد السعودية والامارات عبر منصات اعلامية مختلفة ترتبط بتمويل مالي من حساباتها في تركيا وقطر".

 

واختتم:

"قدمت قطر جواز سفر قطري لتوكل كرمان من خلاله تتنقل منذ ٢٠١٢م ويتم فتح حسابات بنكية بالجواز القطري عادة".

مفاجآة.. هاني مسهور يفضح توكل كرمان ويكشف بالأرقام سر تمويل تركيا وقطر لها

هاني مسهور، الناشطة الإخوانية توكل كرمان، مطالبًا بفتح ملفها وتتبع تمويلاتها

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة