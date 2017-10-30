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الاثنين 30 أكتوبر 2017 07:41 صباحاً

المجلس الإنتقالي ينجح في تقديم نفسه للداخل والخارج

منصور صالح
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بامتياز نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في تقديم نفسه للداخل والخارج ،بصفته مؤسسة سياسية قوية' ، تمتلك القدرة والكفاءة لادارة الجنوب.

 

كما اكتشف كثيرون في الداخل قبل الخارج، بروز  شخصية الرئيس الزبيدي ،كرجل مرحلة وسياسي محنك يتمتع بكاريزما استثنائية ،تمتلك المواصفات والمعايير التي ظل الداخل والخارج يبحثون عنها في رجال الثورة وممتهني السياسة من الجنوبيين.

 

 بعد الجولة الناجحة التي قام بها الزبيدي ورفاقه وماحظي به من التفاف شعبي واسع وغبر مسبوق  ربما لن يجد المجلس حرجا في يقدم نفسه للعالم كممثل شرعي واساسي للقضية الجنوبية  مع استحسان التحاق باقي القوى الوطنية الحية بهذا المجلس.

   العالم المحترم الباحث عن حل لقضية الجنوب لن يفعل بعد اليوم ماكان يفعله سابقا مع القادة الجنوبيين بمطالبة المجلس او الزبيدي بايجاد قيادة جنوبية موحدة للتخاطب معها فليس هناك من قيادة اكثر كفاءة وعمل مؤسسي كهذه التي نراها اليوم بقيادة الزبيدي ،وكذلك هو اﻻلتفاف الشعبي الذي رأيناه في كل المحافظات  لن يكون في صورة أكثر زخما وقوة كما في اي مناسباة اخرى او حول شخص آخر.

منصور صالح

 

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