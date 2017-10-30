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محلل سياسي في موسكو : إسقاط مشروع اليمن الواحد يبدأ من هنا؟

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شبوه برس - خاص - موسكو -
الاثنين 30 أكتوبر 2017 07:31 صباحاً

 

قال الباحث السياسي في أحد مراكز الدراسات الروسية بموسكو أن قطع الطريق على مشروع اليمن الواحد يبدأ من توسيع قائمة الجمعية الوطنية واستيعاب بقية قيادات المكونات الجنوبية الاخرى في اطار الجمعية الوطنية وبالذات مكونات الحراك الجنوبي التي تحمل مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي صاحبة مشروع الاستقلال والتحرير في اطاره الوطني.

 

وقال الدكتور " علي الزامكي" أن هناك لوبي يمني يلعب في ساحات المكونات الجنوبية التي لم تلتحق بالمجلس الانتقالي الجنوبي وتستغل تلك القوى اليمنية وعي الناس ووعي قيادات المكونات تحت يافطة شعارات كاذبه وتوظفها لصالح مشروع الاقاليم اليمنية . لهذا ندعوهم الى الانضمام الى المجلس الانتقالي الجنوبي وقطع الطريق على مشروع اليمن الواحد وعدم السماح للمتربصين بقضيتنا واللعب داخل ساحاتنا و على الاخوة بالمكونات ان يكونوا في مستوى المسئولية الوطنية و يكونون على قدر مستوى الحدث السياسي واستحقاقاته الوطنية مالم يسمعوا لصوت العقل فعلى المجلس الانتقالي الجنوبي أن يشق طريقه بدونهم وأنا على يقين أنهم سوف يبقوا بالشارع الجنوبي أفراد  كالطائر منزوع الريش.

 

 

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