قصة طائرة الأموال التي منعتها الإمارات من الهبوط في عدن

#لاظهر_ابن_علوان

تتذكرون قصة عدم سماح الإمارات العربية لطائرة الأموال بالنزول في مطار عدن . تتذكرون كمية الهجوم الإعلامي على الإمارات .

تتذكرون كمية المنشورات الاخونجية التي وجهت ضد الإمارات وتستهدفها مباشرة وأنها تعرقل أمور كثيرة .

كلها ذر للرماد في اعين الناس ... كلها أقلام إما حزبية واما مسترزقة كانت كمن يغطي الضرط بالنحنحة .

الإمارات لاتعمل في الجنوب منفردة .. ولاتغرد خارج سرب التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وكل شيء يدار وكل اتخاذ قرار يتم عبر غرفة قيادة التحالف وبعلم المملكة قبل الإمارات ... لأنهم دول ويتعاملون على هذا الأساس .. وليسوا عصابات حزبية ومنتفعين ومرتزقة .

قيادة التحالف وبحسب المعطيات والأرقام والكشوفات الخاصة بالأموال فأنها وبعد رغبة الحكومة باستلام أموال جديدة مرسلة بالطائرة .

تساءلت قيادة التحالف عن مصير بضع مليارات من الريالات التي كانت من المفترض أن تكون موجودة ولا حاجة لأموال جديدة على الأقل في الوقت الحالي وبحسب الكشوفات لديهم .

وعلية تم بالفعل إيقاف استقبال أي أموال بحسب توجيهات مركز قيادة التحالف لأن المعلومات لديهم انه من المفترض أن لاتكن هذه الدفعة المالية موعدها الآن لأنه من المفترض أن تكون هناك مئات الملايين من الريالات متبقية في البنك المركزي بعدن .

لم تكن الإمارات منفردة هي من منعت ولا يحق لها أن تفعل ذلك لتقصي دور قيادة التحالف .. لأن الإمارات ببساطة مثلها مثل اي دولة تحترم تحالفاتها ولاتتصرف بشكل مزاجي لايتوافق مع مسار التحالف .

وتأكيدآ لهذا الكلام فان تلك الازمة لم تحل الا حينما اضطر الرئيس هادي للسفر إلى المملكة المغربية لمقابلة الملك سلمان هناك في مقر إقامتة وبعدها بيوم أو يومين تم السماح للطائرة بالهبوط بأموال المرتبات .

المسألة ليست كما يستغبوكم ويحشوا عقولكم من أن الإمارات هي المتحكمة بالمشهد كاملآ ... وان هي من تحكم وتامر منفردة بأمور مثل أمور مليارات الريالات وهي تعلم أنها مرتبات للناس ... لكن لأن الفساد باتت روائحة تزكم انوف الناس المتعبة في زمن النهب والسرقة ليس عليهم رقيب ولا حسيب .

ومع مرور الأيام ستتكشف حقائق وأمور كان الإنسان البسيط لايراها ... لأنهم ببساطة كانوا يوجهون انتباهه إلى مكان آخر .. لكي لا يناقش أو يسأل .

هنا ستجد أن هناك مصلحة مشتركة بين فاسدي المؤتمر الشعبي العام #بضاعة_عفاش والمنغمسون بالفساد .. وبين متحزبي الإصلاح واعلاميهم #بضاعة_عفاش كمان فلا فرق في هذا ...

فالمؤتمري #اللص يفرح أن يجد من يشتت انتباه الأطراف الأخرى وان يجعل الأقلام الرخيصة توجه الناس وآرائهم نحو شيء اخر هم صنعوه وهم يروجون له بين أفكار الناس .

#والإصلاحي الأحمري أو التوكلي .. مصلحتة هي أن يستغل هذا الفساد وهذه اللصوصية ليس لكشفة إنما ليجعلوا الإمارات هي المتسببة في كل هذا الفساد وتلك اللصوصية .

وبين فاسد يلبس بدلة انيقة وكرفتة ..وبين لص يسرق ويذم ويشتم ثم يقوم ليصلي ... وبين كبير مغيب خلف الجدران ...

بين هؤلاء وشلة الأقلام التي توجه الرأي العام نحو موضوع آخر ليداروا تلك الفعلة .. فأشغلوكم نشطاء حزب الإصلاح بمنشورات كلها موجهه إلى دولة الإمارات شتمآ واتهامآ لتنشغلوا بين مدافع عنها وبين مهاجم لها ...

وبينما انتم مشغولين بمنشورات التافهين ..تسلل اللص مغادرآ ... وبحوزته مليارات الريالات ..

وكذاب ابن ستين كذاب اللي بيقولك أن الإمارات تتصرف بشكل انفرادي أو بمزاجية ... مش لأننا أدافع عن الإمارات .. فهي لاتحتاج لي للدفاع عنها ..

لكن لأنني احترم عقلي وفكري ولن يكون حرفي يومآ ينصر اللصوص أو يناصرهم على حساب وطن وشعب وشهداء ...

ولأن تحالف الدول تحكمة توازنات وتبادل أدوار ... ولا شيء يتم إلا عبر رفع تقارير لقيادة التحالف مع التوصيات المطلوبة ويتم العميد أو الاستثناء .. لأن البلد يدار تحت البند السابع .. مش مخبازة الجماهير يعني ..

الأمور واضحة لمن يريد أن يرى كيف تسير الأمور .

وهؤلاء جميعهم .. اليوم او غدآ ..

جميعهم ايلون للسقوط ... فالتجربة بالمجرب غباء

عبدالقادر القاضي / أبو نشوان .

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