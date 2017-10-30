أدعوا للأستاذ فاروق لقمان ابن عدن بالشفاء العاجل
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شبوه برس - خاص - جدة
الاثنين 30 أكتوبر 2017 05:43 صباحاً
يرقد منذ عدة اسابيع في المستشفى في جدة في غيبوبة
نسأل الله له الشفاء العاجل
ولد في عدن 1935 و درس فيها تعليمه الاولي ثم غادر للهند للدراسة و حصل عام 1958 على ليسانس في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة بومباي
1962 ماجستير في الصحافة من جامعة كولومبيا بأميركا
عمل في عدن بدار نشر تملكها أسرته وتصدر عدة مطبوعات
عمل مراسلا في عدن للديلي ميل وفاينانشيال تايمز ونيويورك تايمز
بعد تأميم الصحافة في عدن ومصادرة دار النشر إثر الاستقلال 1968 غادر اليمن وعمل مراسلا متجولا لعدة صحف ووكالات
أسهم في تأسيس وإصدار «عرب نيوز» 1974، وظل مديرا ثم رئيسا للتحرير لمدة عشرين عاما
عمل مديرا لتحرير الاقتصادية
عمل مديرا لمركز التدريب الصحافي بالشركة السعودية للأبحاث والنش
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