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أدعوا للأستاذ فاروق لقمان ابن عدن بالشفاء العاجل

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شبوه برس - خاص - جدة
الاثنين 30 أكتوبر 2017 05:43 صباحاً

 

يرقد منذ عدة اسابيع في المستشفى في جدة في غيبوبة

نسأل الله له الشفاء العاجل

 

ولد في عدن 1935 و درس فيها تعليمه الاولي ثم غادر للهند للدراسة و حصل عام 1958 على ليسانس في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة بومباي

 1962 ماجستير في الصحافة من جامعة كولومبيا بأميركا

 عمل في عدن بدار نشر تملكها أسرته وتصدر عدة مطبوعات

 عمل مراسلا في عدن للديلي ميل وفاينانشيال تايمز ونيويورك تايمز

 بعد تأميم الصحافة في عدن ومصادرة دار النشر إثر الاستقلال 1968 غادر اليمن وعمل مراسلا متجولا لعدة صحف ووكالات

 أسهم في تأسيس وإصدار «عرب نيوز» 1974، وظل مديرا ثم رئيسا للتحرير لمدة عشرين عاما

 عمل مديرا لتحرير الاقتصادية

 عمل مديرا لمركز التدريب الصحافي بالشركة السعودية للأبحاث والنش

 

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