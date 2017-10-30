أدعوا للأستاذ فاروق لقمان ابن عدن بالشفاء العاجل

كتاب:الزهور تدفن في اليمن..تمرد قحطان الشعبي على القيادة المصرية وتواصله بالانجليز (الحلقة 12) تأليف : وجيه أبو ذكرى الطبعة الثانية عام 1979م عرض وتلخيص : د.علوي عمر بن فريد يستهل المؤلف حديثه عن الثورة والثوار في الجنوب ويقول في ص 153 ما يلي : قام بهذه الثورة الثوار .. وبدأ السياسيون يتلمسون قيادتها , في تعز جاء إليها رجال الأحزاب ليكونوا ( الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب

قائد اللواء الأول الجنوبي دعم وإسناد من المحفد : تطهير مكيراس وبيحان سيكون قريبا قال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي المعروف بلقب أبو اليمامة أن تطهير مكيراس و بيحان من مليشيات الإحتلال التابعة لصالح والحوثي سيكون قريبا . وقال في كلمته أمام جموع من مقاتلي الحزام الأمني بعد تطهير مديرية المحفد من عناصر الإرهاب ستكونون على موعد مع

التراشق بين المفلحي وبن دغر أخرج حقائق كثيره كانت الآلة الإعلامية للإخوان واتباعهم تعكسها التراشق بين المفلحي وبن دغر أخرج حقائق كثيره كانت الآلة الإعلامية للإخوان واتباعهم تعكسها من هذه الحقائق : ١/ كل الموارد من المناطق الجنوبية متاحة للشرعية ويتم توريدها ويقوم بن دغر بالتصرف بها بغض النظر عن نوع التصرف قانوني او غير قانوني وفِي لقاء بن دغر بالمكلا صرح

على الرئاسة اليمنية وحكومة بن دغر الإعتذار العلني للقائد عيدروس الزبيدي الحكومة الشرعية برئاسة بن دغر وخلفها مؤسسة الرئاسة مدينة باعتذار علني للسيد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي سيما بعد ان كشف بن دغر في رسالة وجهها للرئيس ردا على اتهامات المفلحي له بتحويل خمسة مليار يمني من حساب المحافظة الى الخارج ،عن نظافة اليد للواء المحافظ سابقا الرئيس