الرئيس علي ناصر محمد يطمئن على صحة المحافظ المفلحي

التقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، مساء امس الأحد ، الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ومعه الدكتور حسين الفضلي، اللذان قاما بزيارة المحافظ المفلحي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة للاطمئنان على صحته.

وطمأن المحافظ المفلحي، الرئيس الأسبق علي ناصر والدكتور الفضلي، على صحته عقب إجرائه عمليتين جراحيتين بإحدى مستشفيات القاهرة، وعبّر عن سعادته بزيارتها ومتابعتها لوضعه الصحي.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول العديد من القضايا الوطنية، ومستجدات وتطورات الأحداث على مختلف الأصعدة والمستويات المتصلة بالشأن اليمني في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد بالوقت الراهن.

كما أعرب الرئيس علي ناصر والدكتور الفضلي، عن أمنياتهما للمحافظ المفلحي، بموفور الصحة والعافية واستكمال رحلته العلاجية وهو بأفضل حال لمواصلة جهوده ومهامه الرسمية في قيادة محافظة عدن.

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