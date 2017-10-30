منذ 3 دقائق
كتاب:الزهور تدفن في اليمن..تمرد قحطان الشعبي على القيادة المصرية وتواصله بالانجليز (الحلقة 12)
  تأليف : وجيه أبو ذكرى الطبعة الثانية عام 1979م عرض وتلخيص : د.علوي عمر بن فريد يستهل المؤلف حديثه عن الثورة والثوار في الجنوب ويقول في ص 153 ما يلي : قام بهذه الثورة الثوار .. وبدأ السياسيون يتلمسون قيادتها , في تعز جاء إليها رجال الأحزاب ليكونوا ( الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب
منذ 12 دقيقه
قائد اللواء الأول الجنوبي دعم وإسناد من المحفد : تطهير مكيراس وبيحان سيكون قريبا
  قال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي المعروف بلقب أبو اليمامة أن تطهير مكيراس و بيحان من مليشيات الإحتلال التابعة لصالح والحوثي سيكون قريبا .   وقال في كلمته أمام جموع من مقاتلي الحزام الأمني بعد تطهير مديرية المحفد من عناصر الإرهاب ستكونون على موعد مع
منذ 39 دقيقه
التراشق بين المفلحي وبن دغر أخرج حقائق كثيره كانت الآلة الإعلامية للإخوان واتباعهم تعكسها
  التراشق بين المفلحي وبن دغر أخرج حقائق كثيره كانت الآلة الإعلامية للإخوان واتباعهم تعكسها من هذه الحقائق : ١/ كل الموارد من المناطق الجنوبية متاحة للشرعية ويتم توريدها ويقوم بن دغر بالتصرف بها بغض النظر عن نوع التصرف قانوني او غير قانوني   وفِي لقاء بن دغر بالمكلا صرح
منذ 41 دقيقه
على الرئاسة اليمنية وحكومة بن دغر الإعتذار العلني للقائد عيدروس الزبيدي
  الحكومة الشرعية برئاسة بن دغر وخلفها مؤسسة الرئاسة مدينة باعتذار علني للسيد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي سيما بعد ان كشف بن دغر في رسالة وجهها للرئيس ردا على اتهامات المفلحي له بتحويل خمسة مليار يمني من حساب المحافظة الى الخارج ،عن نظافة اليد للواء المحافظ سابقا الرئيس
منذ 44 دقيقه
أدعوا للأستاذ فاروق لقمان ابن عدن بالشفاء العاجل
  يرقد منذ عدة اسابيع في المستشفى في جدة في غيبوبة نسأل الله له الشفاء العاجل   ولد في عدن 1935 و درس فيها تعليمه الاولي ثم غادر للهند للدراسة و حصل عام 1958 على ليسانس في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة بومباي  1962 ماجستير في الصحافة من جامعة كولومبيا بأميركا  عمل في
الرئيسية اخبار المحافظات الرئيس علي ناصر محمد يطمئن على صحة المحافظ المفلحي
اخبار المحافظات

الرئيس علي ناصر محمد يطمئن على صحة المحافظ المفلحي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - القاهرة
الاثنين 30 أكتوبر 2017 05:39 صباحاً

 

التقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، مساء امس الأحد ، الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ومعه الدكتور حسين الفضلي، اللذان قاما بزيارة المحافظ المفلحي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة للاطمئنان على صحته.

 

وطمأن المحافظ المفلحي، الرئيس الأسبق علي ناصر والدكتور الفضلي، على صحته عقب إجرائه عمليتين جراحيتين بإحدى مستشفيات القاهرة، وعبّر عن سعادته بزيارتها ومتابعتها لوضعه الصحي.

 

كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول العديد من القضايا الوطنية، ومستجدات وتطورات الأحداث على مختلف الأصعدة والمستويات المتصلة بالشأن اليمني في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد بالوقت الراهن.

 

كما أعرب الرئيس علي ناصر والدكتور الفضلي، عن أمنياتهما للمحافظ المفلحي، بموفور الصحة والعافية واستكمال رحلته العلاجية وهو بأفضل حال لمواصلة جهوده ومهامه الرسمية في قيادة محافظة عدن.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة