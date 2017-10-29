بوادر إنقلاب داخل الشرعية يقوده بن دغر ومعه حزب الإصلاح وأتباعه

المفلحي المقرب من هادي يتهم بن دغر بسرقة خمسة مليار من ميزانية عدن "المدينة المنكوبة" .

بن دغر نهب مئات المليارات دون حسيب أو رقيب لماذا اليوم بعد إعلان المجلس الإنتقالي عن قرب مرحلة التصعيد !

كلام المفلحي جاء بضوء أخضر من هادي وهو رسالة واضحة إلى المجلس الإنتقالي أن لا تقبلون بن دغر يعود إلى عدن .

كلام المفلحي يضاف إلى كلام ولد الشيخ الذي وصف فيه حكومة الشرعية بالحكومة التي تبحث عن زيادة ارصدتها دون أدنى مسؤلية تجاه المواطنين .

القوى اليمنية الفاسدة تخذل هادي للمرة الثالثة وهادي المعاند يرسل الرسائل للشعب في الجنوب (كالعادة بعد أن يشتد عليه الخناق) أن الفرصة امامكم لتفرضون مشروعكم وإلا عليكم الخضوع لما نطرح من مشاريع .

#وضاح_بن_عطية

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