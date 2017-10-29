تفجير سيارة مفخخة يستهدف الحزام الأمني على مشارف المحفد
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شبوه برس - خاص - أبين المحفد
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:13 مساءً
أستشهد أحد الجنود من افراد الحزام الامني أسمه "راجح اليافعي" واصيب جنديان آخرين وذلك خلال عملية تمشيط وتطهير لاوكار القاعدة ببلدة المحفد بمحافظة ابين الجنوبية .
وقال مصدر امني بالحزام في اتصال خاص لـ شبوه برس - ان قوات الحزام الامني التي كانت ترابط بمدينة مودية قد تقدمت اليوم على مشارف بلدة المحفد آخر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة أبين عندما أنفجرت سيارة شحن صغيرة محملة بالمتفجرات أوقفت على الطريق العام وتم تفجيرها عن بعد وكانت الحصيلة كما بين أعلاه .
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