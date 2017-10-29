بوادر إنقلاب داخل الشرعية يقوده بن دغر ومعه حزب الإصلاح وأتباعه المفلحي المقرب من هادي يتهم بن دغر بسرقة خمسة مليار من ميزانية عدن "المدينة المنكوبة" . بن دغر نهب مئات المليارات دون حسيب أو رقيب لماذا اليوم بعد إعلان المجلس الإنتقالي عن قرب مرحلة التصعيد ! كلام المفلحي جاء بضوء أخضر من هادي وهو رسالة واضحة إلى المجلس الإنتقالي أن

تفجير سيارة مفخخة يستهدف الحزام الأمني على مشارف المحفد أستشهد أحد الجنود من افراد الحزام الامني أسمه "راجح اليافعي" واصيب جنديان آخرين وذلك خلال عملية تمشيط وتطهير لاوكار القاعدة ببلدة المحفد بمحافظة ابين الجنوبية . وقال مصدر امني بالحزام في اتصال خاص لـ شبوه برس - ان قوات الحزام الامني التي كانت ترابط بمدينة مودية قد

بقيادة السليماني : مقاومة شبوه تحرر طقم يحمل جرحى للحزام الامني من قبضة القاعدة في المحفد تمكن القيادي في الممقاومة الجنوبية احمد محسن السليماني صباح اليوم الاحد من تحرير طقم عسكري تابع للحزام، الامني في محافظة ابين وقد تدخل القيادي في المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة السليماني وعدد من مرافقيه بالقوة المسلحة وأستخدان النيران لتحرير طقم تابع للحزام

بالعناق والأحضان ... ‘‘سعاد‘‘ تستقبل قيادة المجلس الإنتقالي استقبلت جماهير غفيرة من أبناء "مدينة سعاد" "الشحر" (مدينة آلـ عاد) بساحل حضرموت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء/ عيدروس الزبيدي اليوم الأحد. و في إطار جولته في مدينة الشحر قام اللواء الزبيدي بزيارة متحف الشاعر الراحل حسين المحضار ، حيث عبّر في هذه الزيارة